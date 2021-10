Rodrigo Cuba le responde a Melissa Paredes: “Me humillaste a nivel nacional con un ampay”

Este viernes 29 de octubre, Melissa Paredes se presentó junto a su abogada en América Hoy e hizo varias declaraciones en el que mencionó que Rodrigo Cuba estaba haciendo un show y que incluso estaba obsesionado con ella. Ante ello, el futbolista emitió un extenso comunicado donde desmintió lo dicho por Paredes.

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido y respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio terminara así. Pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, se indica en el primer punto del comunicado. “Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay , ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú”, añadió.

El futbolista Rodrigo Cuba emite un comunicado donde revela que no sabía que Melissa Paredes y su hija se iban de su casa. Foto: Instagram

En el siguiente punto, el futbolista Cuba deja en claro que nunca “ha deshonrado” a la expresentadora de América hoy. “ Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ , hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, enfatizó.

Al final del comunicado, Rodrigo revela que no sabía que Melissa Paredes y su hija se iban de su casa. “ El día de hoy vuelves a mentir y presentar pruebas que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’” .

Melissa Paredes explica por qué se llevó a su hija de su casa: “Hay maltrato psicológico”

La exconductora de América hoy, Melissa Paredes estuvo en el programa matinal junto a su abogada y explicó el motivo por el que decidió abandonar su hogar donde convivía con Rodrigo Cuba. Ella contó que el futbolista la maltrató psicológicamente.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos y hay peleas, no es algo sano para mi hija”, expresó.