Nuria Saba presenta “Cosas que no se ven”: “Al escuchar mis canciones puedes conocer mi historia”

Nuria Saba acaba de estrenar el videoclip de “Cosas que no se ven”, una canción muy nostálgica que retrata a la cantautora, pues está basada en un experiencia personal. Además, con este tema, la artista pudo crear una dinámica muy interesante con todos sus seguidores, donde les dio la oportunidad de poder compartir vivencias pasadas. “Ahí te das cuenta qué tan necesario es abrir un espacio para poder decir las cosas”, aseguró.

En una entrevista con La República, la intérprete contó detalles sobre este single y habló sobre el significado que tiene esta canción, la cual es un adelanto del disco que lanzará en el 2022.

Acabas de lanzar “Cosas que no se ven”, cuéntanos acerca de esta canción...

Sí, es una canción que hice hace un año, pero en ese momento no pensé que era una canción que iba a funcionar. Creo que era porque me sentía bastante vulnerable y comencé a hacer otras canciones en vez de esa. La comencé a patear, saqué “Una vez más”, “Contigo la vida”, antes de sacar esta, y todas esas hablaban de superación, de felicidad, etc. Y bueno, “Cosas que no se ven” básicamente habla sobre todo aquello que pasa por debajo de la piel, que está adentro nuestro, pero que en el día a día no mostramos.

Es una canción que me representa, en cada parte de mi cuerpo está la canción, es muy cercana a mí . Siento que respecto a la producción, a lo musical, creo que me he encontrado un montón.

¿Qué significa este tema para ti?

Es una canción que habla sobre cómo siempre nuestra cabeza va a regresar a ese momento exacto donde amamos la vida y donde de pronto todo tenía sentido. Siempre tenemos una forma de volver a eso, y es un poco la nostalgia de todo aquello que ya no está, de todo lo que pudo ser y no fue, un amor que no sobrevivió al paso del tiempo.

PUEDES VER: Juanes abrirá el concierto de The Rolling Stones en Dallas

Nuria Saba es una cantautora peruana. Foto: Instagram

Está inspirado en el amor, ¿has plasmado alguna experiencia personal?

Sí, totalmente, es súper personal y creo que eso te hace sentir vulnerable.

“Cosas que no se ven” ya se encuentra en las plataformas digitales, ¿cómo ha sido la respuesta del público?

Ha sido hermoso, y eso es lo que más me asombró porque pateé esta canción por un año, porque pensé que era triste y que bueno, la gente prefiere cosas felices y pensaba que quizás era un sentimiento un poco complejo que quizás no todo el mundo iba a tener, como esta sensación de que de pronto te invade un recuerdo. No sabía si a otra persona le iba a suceder y es impresionante como hay tantas personas en el mundo que les pasa tanto y que no lo dicen y metafóricamente le echan tierra y polvo para dejarlo atrás, pero está.

Con “Cosas que no se ven” saqué una idea muy bonita que era como unas cartas que la gente me mandaba, donde podían poner sobre la mesa todo aquello que no dicen y todo aquello que les gustaría decirle a una persona que no se lo pudieron decir en el momento. Yo pensé que no se iba a repletar ese mail que creé porque dije: ‘Es tan personal que no sé si la gente se anime’, se repletó, todavía tengo cartas y tengo que seguir posteándolas porque es precioso.

Ahí te das cuenta qué tan necesario es abrir un espacio en el día de hoy para poder decir las cosas.

El guion del videoclip lo trabajaste junto con tu hermano, ¿cómo fue esta experiencia?

Ya había trabajado con él hace tiempo, la música para su película y ahí era mucho más chiquita y para mí fue un aprendizaje. Ahora hemos vuelto a trabajar juntos y ha sido lindo porque él tiene un montón de sensibilidad. Desarrolló el guion precioso y tuvo ideas hermosas.

Además, anteriormente has musicalizado películas y obras de teatro

Sí, porque eso fue lo que estudié, pero por miedo, porque ser cantautor muchas veces es como pararse frente a personas a decir la verdad y eso cuesta muchísimo. No hay canción que yo haya hecho que no tenga verdad en ella, al escuchar mis canciones puedes conocer mi historia, conocer qué me ha pasado.

¿Cómo descubres tu inclinación artística?

Para mí fue bastante fácil, creo que se hubiera hecho mucho más difícil encontrar inclinación a cualquier otra cosa porque en mi casa ya todos son artistas. Desde los 12 años ya lo tenía claro (ser artista), porque era lo que había en mi casa, es lo que estaba a la mano, entonces se me hizo como muy natural. Creo que a mis papás les hubiera sorprendido y preocupado si les decía que quería ser médico a si decía que quería ser músico.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

He producido una canción en Miami con una banda, que es como un dúo de Colombia, entonces voy a sacar una canción con ellos, el 10 de diciembre. Luego, me voy a vivir a España a intentar expandir horizontes y voy a sacar mi disco el próximo año. El primer single que ha salido es “Cosas que no se ven”.