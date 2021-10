Melissa Paredes sobre pruebas contra el ‘Gato’ Cuba: “Que el público vea cómo es realmente”

¡Indignada! En la edición de este 29 de octubre en América hoy, Melissa Paredes se pronunció tras haber sido denunciada por abandono de hogar por Rodrigo Cuba. La actriz reapareció en el programa con pruebas para desmentir a su aún esposo, y aseguró que él sabía que ella dejaría la casa que comparten porque se lo dio a conocer mediante un correo electrónico.

La ex reina de belleza mostró el texto del correo electrónico donde le avisó al futbolista que saldría de la casa junto con su hija y que podría visitarla en su nuevo departamento. Asimismo, difundió un audio que prueba que el ‘Gato’ Cuba estaba enterado de que Melissa se iría de la propiedad que compartían.

“Estoy aquí sentada el día de hoy porque ya creo que se hizo bastante con las mentiras, ¿no? Creo que ya es suficiente. Yo tengo una prueba. Lo voy a autorizar para que ustedes lo pongan y que el público vea realmente quién es y cómo es Rodrigo Cuba, que según él nunca se entera de nada. Él nunca sabe nada, a él nunca se le informa nada. Me anula, me ignora, no le interesa lo que yo sienta o lo que yo piense”, expresó Melissa Paredes con evidente fastidio.

Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Le gusta el papel de víctima”

Melissa Paredes volvió a mencionar que había acordado la separación con el futbolista y que visitarían a un terapeuta para poder realizar una transición paulatina por el bien de su menor hija.

“Creo que le gusta el papel de víctima. Nosotros habíamos quedado en ir con ayuda psicológica como padres para que la separación para Mía se sana y no como lo que se está dando ahora. Él está incumpliendo en todo; no quiso la ayuda psicológica. No le importa realmente su hija. Solo quería tenerme en la casa”, dijo frente a cámaras.

Melissa Paredes tras denuncia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba por abandono de hogar: “Mi hija está a salvo”

Melissa Paredes explicó que no vivía en un ambiente saludable y contó que habría vivido maltrato psicológico. En ese sentido, aseguró que decidió llevarse a su pequeña para no dañar su salud mental y tenerla a salvo.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Yo creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay un maltrato psicológico, donde hay gritos, donde hay peleas, no es algo sano para mi hija”, dijo.