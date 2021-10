Melissa Paredes afirma que Rodrigo ‘Gato’ Cuba no quiso terminar pese al ampay: “Está obsesionado conmigo”

La conductora Melissa Paredes habló sobre su separación de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En un momento de la entrevista para América hoy, reveló que el futbolista no quiso terminar su relación amorosa pese al ampay de Magaly TV, la firme, en el que ella aparece siendo cariñosa con Anthony Aranda, bailarín de Reinas del show.

La conductora se presentó junto a su abogada. Ambas aseguraron que el futbolista no se quería retirar del departamento, por ello, la actriz decidió abandonar el domicilio junto a su hija, el jueves 28 de octubre.

Por su parte, Melissa Paredes sorprendió al contar que, después de la difusión del ampay, el ‘Gato’ Cuba buscó una reconciliación con ella. Incluso, le propuso que sigan conviviendo juntos hasta diciembre.

“Yo creo que hay dos razones. Lo material, ni siquiera pregunta por su hija. Y la otra es que no acepta que ya no estamos juntos. Está obsesionado conmigo. (...) Eso es lo que vio todo el Perú”, expresó.

“Después del ampay, le dije ‘entiende no voy a volver contigo, no quiero, no puedo’. Pero él no me escucha, para él no existe eso. Lo que yo sienta como mujer, para él no vale”, agregó.

¿Qué dijo la abogada de Melissa Paredes sobre el departamento?

La defensa de Melissa Paredes reveló que el departamento fue comprado por la conductora y el futbolista Rodrigo Cuba. Además, contó detalles sobre cómo la expareja se repartía los gastos en su vivienda.

“En este caso ella ha aportado con su trabajo en partes iguales, lo cual no es legal porque es de acuerdo a las rentas y posibilidades el pago de todos los gastos de la casa y de la niña. Él gana mucho más que ella, no voy a referirme exactamente a cuánto, pero le hacía pagar la mitad de todo y ella igual ha pagado”, dijo la abogada.

Melissa Paredes habló sobre su separación de Rodrigo Cuba. Foto: composición América TV / Instagram

Melissa Paredes revela por qué abandonó a Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes explicó que abandonó la casa donde vivía con Rodrigo Gato Cuba debido a que ocurrieron hechos de maltrato psicológico, que podrían afectar a su hija.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos y hay peleas, no es algo sano para mi hija”, sostuvo.