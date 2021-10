Melissa Paredes revela que Rodrigo ‘Gato’ Cuba no quiso terminar pese al ampay: “Está obsesionado conmigo”

Melissa Paredes revela que Rodrigo ‘Gato’ Cuba no quiso terminar su relación amorosa pese al ampay de Magaly TV, la firme, en el que ella aparece junto al bailarín de Reinas del show. Según contó la conductora en América hoy, el futbolista buscó una reconciliación y quiso seguir conviviendo con ella. “No acepta que ya no estamos juntos. Está obsesionado conmigo. (...) Después del ampay, le dije ‘entiende no voy a volver contigo’. Pero él no me escucha, para él no existe eso”, expresó. Video: América TV