Melissa Paredes pide a Rodrigo ‘Gato’ Cuba que no la aleje de su hija: “Recapacita”

Melissa Paredes no pudo evitar llorar al hablar de su hija y sobre la denuncia que le interpuso Rodrigo Cuba por abandono de hogar. La actriz culminó su entrevista en América hoy con un sentido mensaje al futbolista, en el que le imploró pensar en el bienestar de su hija y no continuar con su pedido de tenencia.

La abogada de la figura de televisión recalcó que no tienen la intención de querellar al deportista y que desean mantener un vínculo cordial. “Ella no lo va a demandar en este momento, no va a demandar alimentos, tenencias ni visitas. Vamos a intentar llegar a un acuerdo”, precisó.

Sin embargo, recalcó que pedirán que la pequeña continúe viviendo con su madre y que mantenga su relación paternal con el jugador de César Vallejo a través de visitas constantes.

Melissa Paredes y sus emotivas palabras a Rodrigo Cuba

La modelo Melissa Paredes dirigió un sentido mensaje a Rodrigo Cuba y se quebró al pedirle a su aún esposo permitirle mantener la tenencia de la menor. Según expresó, ella nunca tuvo la intención de que la niña sufra por la ausencia de uno de sus padres.

“Quiero que mi hija crezca al lado de su padre. Yo sufrí la ausencia de mi padre, no quiero lo mismo para ella. Pero lo que está pidiendo en la conciliación es alejarme de mi hija, a mí, a su madre. Ella muere por su mamá y todo el mundo lo sabe. Duerme pagada a mi pecho, es mi bebé. De verdad, Rodrigo recapacita. ¿Cómo se te ocurre querer alejarme de mi bebé?”, expresó entre lágrimas.

Melissa Paredes denuncia maltrato psicológico de parte de Rodrigo Cuba

La exconductora fue consultada sobre los motivos de abandonar su hogar, pese a haber revelado que tenía la intención de quedarse hasta diciembre. Melissa Paredes reveló los motivos que la llevaron a mudarse junto con su hija y acusó a Rodrigo Cuba por maltrato psicológico.

“A él no le interesa nada. Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, los insultos, los maltratos psicológicos y reclamos de una mala manera y delante de mi hija. Ahí yo digo ‘no más, me voy’. Él sabía”, expuso.