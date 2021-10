Melissa Paredes llama “expresidiario” al padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Cambió la chapa de la casa”

En plena entrevista con América hoy, la conductora Melissa Paredes se mostró molesta al confirmar que su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y su padre acudieron a un cerrajero para cambiar la chapa del departamento en el que ambos convivían. Según informó Magaly TV, la firme, esto sucedió luego de que ella dejó el domicilio junto a su hija y él le interponga una denuncia por abandono de hogar.

“A este señor, lo único que le importa son los bienes materiales”, inició. La actriz afirmó que ambos compraron el departamento, motivo por el cual, no debieron cambiar las cerraduras.

“Yo no soy ninguna pobrecita ni mantenida. No entiendo por qué la gente se llena la boca diciendo cosas que no son, todo el cuarto de mi hija lo hice yo, con mi dinero y mi trabajo”, agregó.

En un momento, la actriz llamó “expresidiario” al padre de Rodrigo Cuba, en referencia a su pasado político. Recordemos que Jorge Cuba Hidalgo fue exviceministro de Transportes e investigado por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“¿Qué derecho tiene ese señor de cambiar las chapas de la casa? ¿Asesorado por quién? ¿Por un expresidiario?”, fue la fuerte declaración que lanzó Melissa Paredes sobre su suegro, quien aparece en las imágenes de Magaly TV acompañando a su hijo y al cerrajero.

Abogada de Melissa Paredes le pidió que se calme

En seguida, la abogada de la conductora le pidió que se tranquilice debido a que se notaba muy furiosa. “Probablemente, lo haya hecho con mala intención”, le dijo. “Pero estaban las cosas de su hija ahí”, le refutó Melissa Paredes.

PUEDES VER Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por abandono de hogar y reveló que le avisó por correo

Melissa Paredes revela por qué abandonó a Rodrigo Cuba

Según explicó Melissa Paredes, el principal motivo por el que abandonó la casa donde convivía con Rodrigo Cuba fue que se empezó a generar hechos de maltrato psicológico.

“A él no le interesa nada. Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, los insultos, los maltratos psicológicos y reclamos de una mala manera y delante de mi hija. Ahí yo digo ‘no más, me voy’. Él sabía”, sostuvo.