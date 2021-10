Melissa Paredes explica por qué se llevó a su hija de su casa: “Hay maltrato psicológico”

Tras ser denunciada por abandono de hogar, por parte de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la conductora Melissa Paredes se pronunció a través de un enlace en vivo para América hoy. Explicó el motivo por el que decidió abandonar la casa donde convivía con el futbolista, pese a que se separaron y la difusión del polémico ampay. “Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos y hay peleas, no es algo sano para mi hija. No es saludable, por eso yo la traje aquí. Está feliz y tranquila. Ayer vino su padre a visitarla, no le voy a prohibir a su padre que la vea”, expresó. Video: América TV