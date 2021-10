Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: todo lo que dijo la modelo en su defensa hoy sobre el ‘Gato’

Siguen los enfrentamientos. Luego de que Melissa Paredes y su pequeña hija se retiraran de la casa que ella compartía con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y este último denunciara a la actriz por abandono de hogar, aduciendo que se enteró de la situación por correo electrónico, la exfigura de América Televisión dio su descargo a nivel nacional para contar su verdad de los hechos.

Esto sucedió en la emisión del 29 de octubre, en la que una de las conductoras principales de América hoy, Ethel Pozo, anunció que Melissa Paredes estaría en exclusiva acompañada por su abogada, para hacer de conocimiento el procedimiento que se estaría realizando a nivel legal con el ‘Gato’ y desmentirlo públicamente tras la denuncia interpuesta contra la modelo.

Pero ¿qué fue exactamente lo que declaró sobre el padre de su hija tras la acusación de abandono de hogar en su contra? A continuación, repasamos todos los detalles.

“Está haciendo un show”

No se quedó callada. La protagonista de la telenovela Ojitos hechiceros fue muy enfática al señalar que el padre de su hija está “haciendo un show” con todo lo que viene sucediendo y que “le gusta el papel de víctima”.

Asimismo, refirió que ambos habían acordado tomar sesiones de terapia para afrontar la separación, a fin de que esta no afecte a su pequeña. Sin embargo, “el está incumpliendo en todo”, según dijo ella. Adujo también que antes y después del tan sonado ampay el deportista de rehusó a tomar esta ayuda psicológica.

Melissa desmiente a Rodrigo Cuba: “Ya no puedo más”

En la denuncia policial realizada por su entonces pareja y que Magaly Medina presentó en su programa a través de documentos, se acusa a la modelo de retirarse del departamento que ambos compartían junto con su pequeña para luego de avisarle a él por correo electrónico. Ante estas graves acusaciones, Melissa Paredes desmintió tal versión y presentó una captura de pantalla del e-mail que envió a Cuba Piedra para informarle que se retiraba del hogar.

“Hola, Rodrigo, como acordamos, ya me retiré de la casa con Mía. Tú te puedes quedar en la casa hasta que se venda. Puedes venir a visitar a Mía a partir de las 6.00 p. m. en mi nuevo departamento. En estos días voy a regresar a recoger las cosas de Mía, mis pertenencias y la mitad de las cosas de la casa tal cual lo acordamos tú y yo”, se puede leer en dicha comunicación.

Melissa Paredes presentó esta captura de pantalla del correo electrónico que le había enviado al padre de su hija, comunicándole que se retiraba del hogar que ambos compartían. Foto: captura de América hoy

Audio revelaría que el ‘Gato’ sabía que Melissa se iría de su casa

Pero eso no sería todo. En un audio que presentó la exbailarina de Reinas del show, Rodrigo Cuba, al parecer, da a entender que sabía que su aún esposa se retiraría del hogal conyugal; sin embargo, este se encontraba “más preocupado” por el pago de servicios. Así lo indicó Patricia Simons, abogada de Melissa.

“Tú dices que te vas a quedar en el departamento”, inicia Melissa. “Sí, pero tú estás viviendo acá también”, responde Rodrigo. “Ya, pero yo me voy a ir con Mía”, agrega ella. “Por eso, pero la luz se paga corriendo el mes. Todo el mes que has estado. La luz se paga consumido el mes, no se paga anticipado y nos ha venido el recibo de todo este mes que hemos estado acá y necesito pagarlo para que el departamento no genere deudas”, le informó el deportista. “Ya, pero yo me voy a ir con Mía, ya te dije. Me voy a mudar con ella. No entiendo la luz”, sentenció la modelo. Finalmente, se escuchó a un enérgico Rodrigo: “Tenemos que pagarla”, contestó en referencia a este servicio básico.

Melissa Paredes sobre Rodrigo Cuba: “Está obsesionado conmigo”

Luego de haber revelado estos audios a nivel nacional, la presentadora de televisión refirió a América hoy que el deportista no quiso terminar su relación a pesar del ampay de Melissa que se transmitió públicamente, en el que ella aparece con su bailarín en actitudes comprometedoras.

Respaldada por su abogada, la figura pública sostuvo que ella decidió abandonar el domicilio junto con su hija el jueves 28 de octubre, luego de que su esposo no quisiera retirarse de la vivienda. Asimismo, Melissa sorprendió al revelar que el ‘Gato’ buscó una reconciliación con ella.

“Yo creo que hay dos razones: lo material, ni siquiera pregunta por su hija. Y la otra es que no acepta que ya no estamos juntos. Está obsesionado conmigo. (…) “Después del ampay, le dije: ‘Entiende, no voy a volver contigo; no quiero, no puedo’. Pero él no me escucha, para él no existe eso. Lo que yo sienta como mujer para él no vale”, puntualizó.

Abogada de Melissa Paredes: Ella ha aportado con su trabajo en partes iguales

La defensa de Melissa Paredes sostuvo que el departamento fue adquirido por la conductora y el futbolista. “En este caso, ella ha aportado con su trabajo en partes iguales, lo cual no es legal porque es de acuerdo a las rentas y posibilidades el pago de todos los gastos de la casa y de la niña. Él gana mucho más que ella. No voy a referirme exactamente a cuánto, pero le hacía pagar la mitad de todo y ella igual ha pagado”, reveló la letrada.

Paredes Rodríguez también aclaró que la vivienda donde habitaba con Rodrigo Cuba es propiedad de ambos, descartando completamente que este bien sea de la familia del ‘Gato’.

“Es mi departamento y de él. Ambos pusimos dinero en ese departamento. Yo no soy ninguna mantenida (…) Toda esa decoración, el cuarto de mi hija, lo hice yo; el cuarto de juegos lo hice yo; toda la decoración la hice yo con mi dinero, con mi trabajo”, expresó.

Melissa sobre denuncia en su contra: “Rodrigo está haciendo esta bajeza solo para castigar a mi hija”

La modelo fue muy enfática al mencionar que el deportista estaría haciendo todo este problema por castigarla a ella y, sobre todo, a su menor hija. Asimismo, sostuvo que acordó con su aún esposo que la separación se daría en otros términos. Sin embargo, esto no fue así. “Así compre a todo el Perú este hombre (refiriéndose a Rodrigo), yo voy a pelear por mi hija y no me voy a rendir”, indicó muy enérgica.

“Tomo la decisión de irme cuando comienzan los gritos”: Melissa sobre el motivo de su salida

Así lo narró la también ex chica reality. Ella decidió salir de la casa que ambos compartían debido a los gritos e insultos a los que, según ella, fue sometida. Esto se habría originado por el cobro de los servicios básicos que Rodrigo realizó, a juicio de Melissa, de mala manera.

“A él no le interesa nada. Yo tomo la decisión de irme cuando empiezan los gritos, los insultos, los maltratos psicológicos y reclamos de una mala manera y delante de mi hija. Ahí yo digo no más, me voy. Él sabía”, expuso.

Pide la tenencia

Melissa Paredes finalizó sus declaraciones dirigiéndose al padre de su hija y se quebró al pedirle a su aún esposo que le permitiera mantener la tenencia de la niña. En esa línea, manifestó que no tiene la intención de alejar a su hija de Rodrigo Cuba.

“Quiero que mi hija crezca al lado de su padre. Yo sufrí la ausencia de mi padre; no quiero lo mismo para ella. Pero lo que está pidiendo en la conciliación es alejarme de mi hija, a mí, a su madre. Ella muere por su mamá y todo el mundo lo sabe. Duerme pegada a mi pecho, es mi bebé. De verdad, Rodrigo, recapacita. ¿Cómo se te ocurre querer alejarme de mi bebé?”, dijo entre lágrimas.