Khloe Kardashian y su hija dan positivo en prueba de COVID-19 por segunda vez

La influencer y empresaria Khloe Kardashian usó sus redes sociales para contarle a sus millones de seguidores que dio positivo a la COVID-19. Asimismo, no solo ella se contagió, sino también su pequeña hija de tres años True Thompson.

A través de sus historias de Instagram, Khloe lamentó no poder cumplir con las reuniones que tenía programas. Además, se mostró tranquila ante la noticia, ya que cuenta con las dos dosis de la vacuna.

“ Hola, chicos, quería informarles que True y yo dimos positivo para COVID-19. Tuve que cancelar varios compromisos y lamento no poder hacerlos realidad”, expresó en un inicio. Luego mencionó: “Afortunadamente, me han vacunado, así que todo estará bien. Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las pautas actuales”.

Khloe Kardashian

En marzo del 2020, la celebridad ya se había contagiado de coronavirus, pero afortunadamente no tuvo un cuadro grave. Khloe Kardashian presentó síntomas, como la pérdida del sentido, el gusto y el olfato, así como migrañas y pérdida de pelo temporal.

“He estado en mi habitación. Todo estará bien, pero fue muy malo por varios días. Estuve vomitando y temblando; me dio calor y luego frío. (…) Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”, contó en el reality Keep up with the Kardashians”.

