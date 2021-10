Kevin Blow a Melissa Paredes: “¿Es posible decir semejante comentario para voltear la torta?”

Melissa Paredes reapareció en América hoy, este viernes 29 de octubre, y no para conducir el programa, sino para responder la denuncia por abandono de hogar interpuesta por su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. En sus declaraciones, la modelo aseguró que el deportista tenía conocimiento de que ella y su hija abandonarían la casa porque estaban sufriendo de maltrato psicológico. Luego de que la modelo revelará detalles de su situación legal, Kevin Blow comentó en sus redes sociales lo ocurrido en el matrimonio Cuba Paredes.

“ Woo, ¿es posible decir semejante comentario para voltear la torta? Esos temas de sentimientos por los hijos no se ponen en juego en la guerra de separaciones ”, dijo en una de las publicaciones de Trome.

La ex reina de belleza, quien estaba acompañada de su abogada, manifestó que el futbolista no quiere a su menor hija, ya que estaba muy preocupado por retenerla en la casa y por qué se pague el recibo de luz.

Kevin Blow asegura que caso de Melissa Paredes y bailarín no es el único

Hace unos días, el dominicano aseguró que el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda no es el único, ya que habrían ocurrido otros encuentros entre personas comprometidas y bailarines.

“De que he visto, he visto montones. Lo han sabido manejar, no ha salido a la luz, pero créeme que Melissa Paredes y Anthony no son los únicos”, expresó a un reportero de Amor y fuego.

Christian Domínguez defiende a Melissa Paredes

El cantante no se quedó callado ante la situación legal por la que atraviesa la modelo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Además, indicó que los niños deben estar con la madre. “Yo creo que siempre el niño o la niña tiene que estar con su madre, porque seguramente la elegiste como madre y sabes que es una buena persona”, opinó.