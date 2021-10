Jason Momoa da positivo a la COVID-19 durante rodaje de Aquaman 2

Luego del rotundo éxito que tuvo la película Aquaman en el 2018, Warner Bros autorizó la producción de su secuela. El rodaje de este proyecto audiovisual, según informó Jason Momoa inició a mediados de julio. No obstante, se ha tenido que suspender la participación del actor en la grabación de Aquaman 2 debido a que recientemente se reportó que dio positivo a la COVID-19 .

El actor se encuentra en Hertfordshire, Reino Unido, y, según ha informado el medio The Sun, está aislado del resto de sus compañeros de reparto y miembros de la producción, pero está estable. Tal y como lo ha manifestado una fuente anónima al periódico, este revés supone “un verdadero dolor de cabeza para los directores de la cinta, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de rodaje. Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos se someten a pruebas regularmente”.

Jason Momoa

Se desconoce dónde pudo contagiarse la estrella, pero se sospecha que pudo ser durante la promoción de Dune. “Esperan que esto sea un hecho aislado, poder trabajar con Jason y continuar filmando la producción. Todos le desean una pronta recuperación y tienen muchas ganas tenerlo de nuevo en el set”, agregó la fuente a la columba Bizarre el periódico The Sun.

Jason Momoa cuenta que la filmación de Aquaman 2 es mucho más exigente que la primera película

A inicios de octubre, Jason Momoa fue entrevistado por Ellen DeGeneres, quien le consultó por todas las lesiones que sufrió durante el rodaje. El actor de Game of Thrones develó que la filmación estaba siendo mucho más exigente físicamente que antes.

“Estoy envejeciendo. Me arruiné los ojos. Y tuve que operarme, tengo una hernia, me sacaron las costillas. Amo mi trabajo y me emociono un poco, luego la cuestión de la edad, ya sabes, soy un superhéroe envejecido en este momento”, contó Momoa a DeGeneres.

¿Cuándo se estrenará Aquaman y el reino perdido?

El filme protagonizado por Jason Momoa y Amber Heard, planea llegar a las salas de cine de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2022. Sin embargo, luego de conocerse el estado de salud de Jason Momoa, quien da vida al personaje de Aquaman, no se sabe con certeza si la cinta terminará de rodarse en su fecha estipulada o si se aplazará su grabación y, por ende, su estreno.