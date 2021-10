Imitador de Pedrito Fernández sorprende al presentarse en La voz kids

Este viernes 29 de octubre, Angelo Villanueva, el imitador de Pedrito Fernández de Yo soy kids, se presentó en el reality de canto La voz kids. A su paso, sorprendió a los jurados, quienes de inmediato se voltearon y lo convencieron para pertenecer a sus equipos.

La primera en opinar sobre su interpretación fue Daniela Darcourt. La salsero lo reconoció de inmediato y se acercó a abrazarlo en el escenario.

“ Toda la bendición de este mundo para ti. Qué bueno volver a verte. A pesar de que mis compañeros me bloquearon y no me dieron la oportunidad de estar para ti, créeme que voy a estar en esa silla aplaudiéndote desde aquella vez que te conocí . Estás inmenso y no me refiero a tu edad ni a tu tamaño, sino de ese corazón que se sigue forzando y luchando por sus sueños”, dijo la cantante salsera.

Por su parte, Christian Yaipén fue el segundo en hablar del concursante. Él apuntó que quedó impresionado con su interpretación y mostró sus respetos por su presentación.

“Te has paseado en el escenario. Hay cosas mínimas que corregir, como la afinación. Te has encargado de ser tú, pero por ratos sentimos que te ibas. Estando en mi equipo podemos llegar muy lejos, si es que tú lo permites . Yo sería el más emocionado, te abro las puertas de este equipo con todo mi corazón”, sostuvo.

“Yo te necesito para llegar a la final. Tienes algo poderoso que uno quiere seguir viendo, ojalá tenga la suerte divina de que te quedes en mi equipo. Tienes cancha y tienes calle para competir con otros monstruos que están en otros equipos, ojalá te quedes en el mío”, expresó, por su parte, Joey Montana.

Al final de escuchar a todos los jurados, el participante se mostró muy indeciso. “ Muchas veces los he escuchado en mi vida y los quiero en serio , pero en esta oportunidad yo me voy con… En serio está muy difícil”, mencionó.

Luego de algunos minutos, el pequeño cantó una de la canciones del Grupo Cinco, por lo que Christian de inmediato se acercó junto a él.