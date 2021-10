Gerardo Zamora sobre grabaciones de La reina del sur 3 en Perú: Es una vitrina para el turismo

Gerardo Zamora lleva más de veinte años dedicándose a lo que más le gusta: actuar. El peruano de 44 años saltó a la fama durante los inicios de los 2000 por su interpretación de Valentín Condori en la telenovela Qué buena raza y debutó en el cine con la película Flor de retama. Además, formó parte de exitosas producciones como Eva del edén, Dina Páucar, Viento y arena, Esta sociedad, Sally, la muñequita del pueblo, La Perricholi, Conversando con la luna, Avenida Perú, entre otras.

En 2017, Gerardo Zamora empezó a trabajar en la internacionalización de su carrera desde Colombia, país donde consiguió ser parte de proyectos de Sony Pictures, Caracol y también hizo su primera incursión en Netflix con La reina de las indias y el conquistador.

Gerardo Zamora y el elenco de La reina del sur 3 durante las grabaciones en Cusco. Foto: Gerardo Zamora / Instagram

¿Cómo inicias este proyecto con La reina del sur?

Yo me entero a raíz de la entrevista que le hacen a Ximena Cantuarias, que es la productora peruana de Telemundo. De alguna forma, ella ha sido la impulsora para que graben en nuestro país. Me comuniqué con ella y coincidentemente me dice que yo estaba entre los actores para los que había solicitado casting. A partir de ahí inicia la comunicación.

Tondero organizó el casting aquí en Perú a través de video, que es lo que se está estilando ahora, eso de alguna forma facilita las cosas porque ya no hay necesidad que el actor se movilice al lugar, a veces también es algo incierto, de pronto el actor no tiene la disponibilidad de desplazarse.

¿El casting virtual es más complicado de realizar?

De pronto sí te demanda tiempo, porque eres tú quien tiene que encargarse de la parte técnica. Cuando hacíamos los casting presenciales íbamos a la agencia con la escena ya aprendida y ellos tenían las luces, ellos te grababan, te daban las indicaciones.

Lo que sí implica es tener en cuenta otros detalles, como cuestiones técnicas en cuanto al formato, la calidad, el audio, los fondos, pero bueno ya uno se va acostumbrando a eso. Luego de que fue enviado, pasó el filtro y finalmente me comunican que ya había sido elegido para el personaje.

En el modo virtual tampoco hay un director de casting...

Exacto. Ahora tú mismo tienes que hacer todo ese trabajo. En mi caso, felizmente conté con la ayuda de dos amigos actores, Pold Gastelo y Manuel Torres, ellos me asesoraron para hacer el casting, tenían el lugar ideal con el fondo blanco, las luces. Toda la logística nos tomó un par de horas, revisamos la parte técnica, el texto también, Pold me dio un par de acotaciones. Me facilitó mucho el trabajo el tener una visión de afuera , que además es actor, para no hacer el casting yo solo.

Gerardo Zamora protagonizó la telenovela Avenida Perú en 2013. Foto: Gerardo Zamora / Instagram

¿Nos puedes adelantar un poco sobre tu personaje?

Todavía no. Todavía tenemos muchas restricciones en cuanto a la información que podemos dar, no es más de la que ya conocen. Somos varios actores peruanos seleccionados, no solamente los cuatro que se han mencionado. Está también Martín Martínez, Beto Benitez, hay un grupo de actores peruanos que estamos participando tanto en las grabaciones de Lima como en Cusco.

Te hemos visto compartiendo momentos con la protagonista Kate del Castillo. ¿Cómo ha sido el trabajo con ella?

Estoy muy agradecido porque cada vez que me ha tocado compartir con actores internacionales, siempre encuentro un común denominador, que es la sencillez, las ganas de compartir y lo mucho que disfrutan el trabajo que hacen. Más allá del reconocimiento que ellos puedan tener, el compartir con compañeros de otros lugares, siempre son muy generosos, en cuanto al trato, al hacerte sentir a gusto, en confianza. Kate del Castillo no es ajena a ello, es una artista que además empezó muy pequeña, creo que mantiene esa esencia, el amor por lo que hace, el agradecimiento con el público.

Hemos visto el cariño con el que la gente recibió al elenco de La reina del sur en Cusco y en Lima...

Sí, la gente fue muy cariñosa, allá en Cusco hubo mucho revuelo por la presencia de ellos. Siempre habían personas en el hotel esperándonos por las noches cuando regresábamos de grabar, en los lugares para comer nos regalaban morrales, ponchos. El cariño del público se deja sentir muchísimo. Ellos que visitan Perú por primera vez están maravillados con el cariño de la gente.

Gerardo Zamora y Ana Claudia Pérez protagonizan la teleserie Chiclayo de mis amores, que se emite a través de Best Clabe y Tevex. Foto: Gerardo Zamora / Instagram

En Lima tuvimos la suerte de poder asomarnos al balcón frente a la Plaza de Armas y ellos me comentaban que se sentían como rockstars, parecían estrellas de la música, salían al balcón a saludar al público.

Además de La reina del sur, hace poco se grabaron algunas escenas de Transformers también en Cusco. ¿A qué crees que se deba esta nueva exposición del Perú en filmes internacionales?

Yo creo que es por todo lo que está surgiendo a nivel mundial gracias a la tecnología. En esta época de pandemia, el streaming ha crecido a niveles insospechados, la gente lo consume muchísimo y ya no solamente es Netflix. Hay cada vez más plataformas que están captando más usuarios.

Es un poco eso, el ver producciones de todo tipo, que cuenten historias no necesariamente tradicionales, donde haya producto para todo tipo de público. Creo que en esa búsqueda se orientó La reina del sur al visitar diferentes países de Sudamérica para mostrar nuestra realidad, pero también lo mejor que tenemos para mostrar como país. Hay un cuidado muy minucioso de cómo se quiere presentar al país ante el mundo, hay una clara intención de no solamente utilizar esta cultura porque sirve para ampliar el espectro de espectadores, sino que también hay un genuino interés por cuidar lo que se está mostrando. Al final de cuentas, es una vitrina para que los turistas quieran conocer, tenemos mucho más para mostrarnos como cultura.

Gerardo Zamora y Adriana Quevedo fueron parte de la teleserie Viento y arena, la historia de Villa el Salvador. Foto: Gerardo Zamora / Instagram

El sector del entretenimiento fue uno de los más afectados por la pandemia, pero también permitió que surjan nuevas formas de producir...

Sí, ante cualquier situación adversa siempre podemos sacar cosas positivas, más si nos saca de nuestra zona de confort y nos planteamos retos. En nuestro rubro hubo una serie de cambios que se han aprovechado para mejor.

Estamos felices también por lo que esto genera. Hablando solamente de la parte económica en Cusco, hubo un movimiento de millones de soles solo por la participación de La reina del sur y Transformers. Eso es ahora que ni siquiera se han estrenado, cuando se estrenen ambas producciones va generar más interés del turismo. Nos damos cuenta que el rubro del entretenimiento, que de pronto está estigmatizado como algo innecesario, toma importancia y vemos todo lo bueno que puede traer a un país, a nivel económico y cultural.

Hay muchos actores que para internacionalizar su carrera optan por ir a México. ¿Por qué elegiste Colombia?

Desde que llegué a Colombia todo el mundo me decía que tenía que ir a México, de hecho es algo que yo barajé en algún momento como posibilidad, pero finalmente a mí me ha ido muy bien en Colombia, incluso hay quienes piensan que yo vivo acá, cosa que nunca he hecho, he estado por temporadas.

Gerardo Zamora y Milene Vásquez interpretaron a Valentín Condori y Fiorella Prado Velaochaga en la recordada telenovela Que buena raza. Foto: Gerardo Zamora / Instagram

¿Qué sigue después de terminar las grabaciones de La reina del sur 3?

Pues estamos cerrando muy bien el año, tenemos proyectos en Perú con Alejandro Nieto Polo, que es el director de Super Cóndor, la película que se grabó en 2017 sobre un superhéroe peruano. Ya está en Amazon Prime de Estados Unidos. Hemos grabado con él la película Turistas del narco, los primeros tráiler ya están en YouTube. Tengo también una propuesta de los productores que hicieron Hierba buena hierba mala: tienen un nuevo proyecto para el que me han convocado y continúo con las grabaciones de la serie Chiclayo de mis amores. Estoy feliz de desarrollar mi trabajo no solo en el extranjero, sino también en mi país.

Hace poco me preguntaban por qué no te vemos en las pantallas de señal abierta en el país y yo no lo sé, siempre estoy dispuesto a escuchar propuestas a trabajar en nuestro país y no necesariamente para un papel protagónico. Yo siempre digo que los actores estamos preparados para desarrollar cualquier tipo de personajes en una historia.