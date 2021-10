¿Quién es la máscara? Chile: quiénes son los personajes del reality de Chilevisión

¿Quién es la máscara? es un formato internacional originario de Corea del Sur, donde un grupo de artistas de la farándula son convocados para disfrazarse de diversos y extraños personajes. El canal de Chilevisión es el encargado de producir este reality show para su país, el mismo que se estrenará este lunes 1 de noviembre desde las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena).

Julián Elfenbein será el animador del programa ¿Quién es la máscara?, según informó el productor general del programa Luis Sandoval. Quieres saber qué personajes estarán en el reality. Conoce en la siguiente nota todos los detalles.

Quién es la máscara Chile: fecha de estreno

El programa, que pondrá a competir a distintas celebridades caracterizadas con disfraces especialmente diseñados para la ocasión, estrenará su primer episodio el próximo lunes 1 de noviembre a las 8.30 p. m. (hora peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena).

¿Quiénes son los personajes?

Muñeca

Considerada por algunos como un personaje copuchento y juguetón. Ha sido juguete de varios famosos y famosas, lo que la hace una experta en el mundo del espectáculo y la farándula chilena. Su edad es un misterio para muchos, lo cierto es que cada año se ve más joven, como Benjamín Button.

Sapo

Directamente desde el pantano, este príncipe en cuerpo de sapo llega para encantar con su galantería y buen sentido del humor. Aunque su físico no lo acompañe, se siente ‘mino’. Es el coqueto del grupo y siempre está tratando de conquistar a alguien ¿Encontrará el amor en el programa? Un punto extra: dicen que su sonrisa es irresistible.

Burro

Directamente desde la granja llega el Burro, uno de los personajes más carismáticos del programa. Amigo de todos, picarón y trabajador. En definitiva es el más noble de los animales.

Indio Pícaro

Contrario a lo que muchos piensan, nuestro Indio Pícaro es tímido. No quiere mostrar lo que tiene porque considera que puede ser mucho. Calificado por algunos como un hombre con alma de niño. No les vamos a mentir, está muy enamorado de nuestra chica del backstage, pero su timidez no le juega a favor.

Flamenco

Considerada como nuestra Rafaella Carrá, nuestra Madonna. Este personaje es alegre, empoderada y una mujer moderna que no teme a pasarlo bien y demostrar sus sentimientos. Sabe que es la diva del programa y lo hará notar cada vez que se presente en el escenario.

Pop Corn

Pop Corn es una súper estrella hollywoodense. Buena para pasarse películas, juguetona y con un sentido de humor a toda prueba. Lo más probable es que usemos subtítulos en algunas ocasiones porque en su calidad de ‘Superstar’ habla otros idiomas. Su hábitat natural es el cine.

Piña

Desde alguna playa caribeña llega la Piña, para agregarle sabor y ritmo al programa. Esta particular fruta se toma todo con calma, no se hace problemas con nada y solo quiere pasarlo bien. Le gusta el calor y la buena vida.

Rata

Nuestra Rata deambula por las alcantarillas de la ciudad, nunca establecido en un lugar fijo. Siempre anda con la talla a flor de piel y es feliz con lo poco que tiene.

Cigüeña

Nuestra Cigüeña vive en las nubes. Siempre anda despistada, soñando despierta, como si no se diera cuenta de lo que sucede a su alrededor, esto último la ha llevado a ser un poco torpe, por lo que comete algunos errores, pero es de buena voluntad.

¿Quiénes son los investigadores?

Los seleccionados que buscarán descifrar quien es el artista que está detrás de la máscara son los siguientes:

Cristián Riquelme

El siguiente confirmado es un personaje que tiene mucha experiencia en este tipo de programas. Cristián Riquelme continuará con el mismo papel que en Yo soy de Chile, donde logró ganarse el cariño del público y aparentemente también de las autoridades del canal.

Cristian Riquelme. Foto: Instagram.

Macarena Pizarro

La conductora y periodista del noticiero prime time en Chilevisión es la otra seleccionada para desenmascarar a los personajes y descubrir su identidad.

Macarena Pizarro. Foto: Instagram.

María Elena Swett

María Elena Swett Urquieta es una actriz chilena de cine, teatro y televisión. Es reconocida por sus grandes actuaciones en telenovelas del país sureño. Ella es la tercera investigadora confirmada para el programa.

María Elena Swett. Foto: Instagram.

Cristián Sánchez

Por último y no menos importante, un reconocido periodista y presentador chileno se une al equipo de investigadores. Estamos hablando de Cristián Sánchez.

Cristián Sánchez. Foto: Instagram.

Quién es la máscara Chile: horario

El debut del programa será el lunes 1 de noviembre a las 8.30 p. m. (hora de peruana) y 10.30 p. m. (hora chilena).

Quién es la máscara: canal de transmisión

Quién es la máscara Chile lo transmite y produce Chilevisión.