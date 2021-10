Paul McCartney sobre ya no querer firmar autógrafos: “Charlemos, intercambiemos historias”

Paul McCartney tomó una radical decisión, la cual es muy probable haya entristecido a sus seguidores. El cantante se ha sumado a la iniciativa de su amigo Ringo Starr, ya que el ex líder de The Betles anunció por medio de una entrevista que ya no les gusta tomarse selfies o firmar autógrafos para los fanáticos porque para él es algo “extraño”.

El músico aseguró que prefiere conversar con quienes se le acerquen en lugar de pedirle que pose para la cámara de su celular. “ Lo que usualmente tienes es una foto retorcida con un fondo pobre y yo luciendo un poco miserable ”, indicó para la revista Reader’s Digests y agregó. “ Charlemos, intercambiemos historias ”, aseveró.

Además, el británico confesó que no hay necesidad de pedirle una selfie, ya que todos conocen quién es. “¿Puedo escribir su nombre en la parte de atrás de este recibo, por favor? Ambos sabemos quién soy”, señaló.

Ringo Starr, amigo de Paul McCartney, contra los autógrafos

Así es como Paul McCartney se suma a la decisión de su compañero de banda, quien en 2018 manifestó que dejaría de firmar autógrafos a sus seguidores debido a su apretada agenda. “Te lo advierto con paz y amor. Tengo mucho que hacer, así que no más autógrafos a fans”, señaló.

¿Por qué decidió ya no firmar autógrafos, Ringo Starr?

Tras su decisión, fue entrevistado por Howard Stern quien le consultó sobre dicha medida a lo que el baterista respondió. “Ese fue un momento de enojo. En Nueva York, de hecho, estaba firmando un scratch plate que tienen las guitarras y alguien dijo: ‘¿Lo has visto en Internet?’ Hay una guitarra con tu firma en una placa”, contó.

En ese momento, Ringo Starr se enteró que alguien estaba vendiendo un instrumento musical con su firma. “Alguien había atornillado una (firma) en una guitarra y la estaba vendiendo por tres mil dólares. Y yo dije: ‘No’. Ahora solo firmo por caridad”, finalizó.