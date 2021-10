Patricio bromea por nominación de Hugo García al rostro más bello: “Lo que tiene de lindo, lo tiene de tonto”

En la edición de este jueves 28 de octubre, Patricio Parodi estuvo como invitado en el set de En boca de todos, donde fue consultado sobre la nominación de Hugo García. Todo empezó cuando el modelo participó en la secuencia “Pato al agua”, en la cual tenía que responder algunas preguntas sobre el ambiente farandulero.

De ese modo, al popular ‘Pato’ Parodi se le preguntó si sentiría algún tipo de envidia porque su compañero de EEG participa en El rostro más bello del mundo 2021. Fiel a su estilo, Patricio no perdió oportunidad para burlarse de su amigo con una contundente respuesta que sorprendió a más de uno.

“No para nada, yo creo que envidia es una palabra que no está en mi vocablo, no la uso, no la siento tampoco. Además, a Hugo lo considero un chico bien atractivo, muy guapo. Pero lo que tiene de lindo lo tiene de tonto también”, mencionó el también influencer.

Johanna San Miguel felicita a Hugo García y Luciana Fuster por nominación a Los rostros más bellos

Johanna San Miguel aprovechó unos minutos del programa para felicitar a Hugo García y Luciana Fuster por su participación en el concurso internacional. En la edición del miércoles 13 de octubre de Esto es guerra, se preparó una nota que habló de la nominación de los chicos reality en dicho certamen.

“Wow, qué orgullo, qué bonito para el programa, para toda la gente que los sigue”, dijo emocionada Johanna luego de ver el informe.

¿Qué otros famosos han sido nominados a El rostro más Bello del mundo?

En 2020, los artistas peruanos Stephanie Cayo, Ivana Yturbe y Milett Figueroa, además de Andrés Wiese, fueron parte de este certamen.

Esta vez, Andrés Wiese, Luciana Fuster y Hugo García son los representantes peruanos que participan en el afamado concurso internacional.