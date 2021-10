Michelle Soifer sobre su trabajo en la radio: “Es lo mejor y me libera mucho”

Michelle Soifer se encuentra enfocada en impulsar su carrera como cantante; sin embargo, no ha cerrado las puertas a otros rubros que la enriquezcan en lo profesional y le sumen experiencia. La ex chica reality, quien en setiembre fue invitada a las conferencias de los Premios Billboard y se codeó con artistas de la talla de Daddy Yankee y Karol G, ahora se dedica a la locución.

La artista peruana se ha convertido en la compañera perfecta de ‘El pulpo’ Paul Marchena, todas las mañanas, en el programa Los trollers de Radio La Zona.

Con esta nueva incursión, Michelle Soifer asegura que está en su mejor momento profesional y emocional. Por el momento, se encuentra enfocada en su carrera y proyectos.

“ Mi experiencia en la radio es la mejor porque es algo nuevo, me libera mucho . Además, me encanta levantarme con la radio y tener esa energía para poder contagiar a la gente y puedan estar pilas. Aparte es una radio juvenil, entonces podemos tener un diálogo entretenido con los chicos”, dijo en un comunicado la cantante sobre el programa que conduce desde las 7.00 a. m. hasta las 11.00 a. m.

Sobre la química con ‘El pulpo’, Michelle Soifer, quien ha confesado que la carrera de una artista en nuestro país no es nada fácil, comentó que es de lo mejor.

“Siento que lo conozco de años y no solo él, también con ‘Urbano’. Somos el trío perfecto. Estoy muy emocionada de ser parte de Los trollers. Siento que cualquier cosa que haga con mi carrera siempre será para positivo, me faltaba hacer locución en una radio y que mejor que en La Zona, que desde un inicio me abrió las puertas cuando empezó mi carrera musical”, añadió.

Paul Marchena feliz de trabajar con Michelle Soifer

Por su parte, ‘El pulpo’ contó que pensaba que iba a ser complicado congeniar con Michelle Soifer, pero resultó todo lo contrario. “Pensé que iba a ser difícil, pero ya tenemos tres meses al aire con ella y se ha sabido acoplar al equipo, además se presta para las bromas”, aseguró Paul.

Michelle Soifer sueña con un premio Billboard

El pasado 23 de setiembre, Michelle Soifer asistió a la conferencia de prensa de los Premios Billboard de la Música Latina 2021. Y tras tener dicha oportunidad, la cantante manifestó sus deseos de algún día obtener un premio de la famosa ceremonia.

“Feliz de tener la oportunidad de vivir esta experiencia… ¡Trabajaré duro y con mucha disciplina para lograrlo algún día!”, escribió en Instagram.