Magaly Medina se solidariza con Melissa Paredes: “Quiénes somos para juzgarla”

Melissa Paredes usó las historias de sus redes sociales para cantar el tema “Sejodiotodo” de Karol G, luego de haber protagonizado un ampay junto a Anthony Aranda. Sin embargo, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa en ATV, el último jueves 27 de octubre, para solidarizarse con la ex reina de belleza y analizar la canción la cual tendría una indirecta para su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La conductora aseguró que, cuando la pareja es infiel, es preferible terminar con la relación y divorciarse. Además, indicó que ella no es nadie para juzgar a la actriz. “Ella nunca ha salido arrepentida, pero está bien si siente que lo que ha hecho está bien, que él se lo merecía, quiénes somos nosotros para juzgarla ”, manifestó.

Tras escuchar un fragmento de la canción, la presentadora aconsejó a la actriz. “ Yo como mujer me solidarizo con ella porque de repente él se lo merecía , pero en una relación hacerse daño de esa manera, (hacer lo mismo) porque él lo hizo es faltarse el respeto mutuamente y también a uno mismo”, acotó.

Magaly Medina analiza canción publicada por Melissa Paredes

Luego de escuchar la letra que la ex Miss Perú cantó en un video y compartido en Instagram, la conductora sacó sus propias conclusiones. “Dicen que él es loco, pero eso es mental, él lo hizo primero y no se puede quejar”, son unas líneas de la canción de Karol G a lo que la presentadora interpretó como que Rodrigo ‘Gato’ Cuba le habría sido infiel primero.

¿Melissa Paredes habría enviado indirecta a ‘Gato’ Cuba?

Magaly Medina estuvo muy atenta a lo que decía el tema musical e indicó que la modelo habría decidido pagarle con la misma moneda al futbolista; sin embargo, no se puede afirmar nada. “¿Nos está diciendo Melissa Paredes que el ‘Gato Cuba la adornó primero?”, o sea, que le pagó con la misma moneda, el ‘Gato’ no era tan minino entonces, habría sido un gato techero, pero no estoy afirmando nada”, señaló.