Luis Miguel: se devela información sobre los últimos días de la madre del cantante

Con el estreno de la última temporada de la serie televisiva basada en Luis Miguel, recordamos uno de los argumentos más interesantes de la historia: el paradero de Marcela Basteri, madre del cantante. Recientemente, Adua Basteri, tía de Marcela, reveló detalles de los últimos días de la argentina con su familia.

Famosamente se conoce que ‘El sol’ investigó la desaparición o posible muerte de Marcela Basteri , su madre. La última vez que se vieron fue cuando el cantante tenía 16 años, en 1986. Luis Miguel se dirigía a Chile para dar un concierto, y su madre lo despidió en el aeropuerto. Ella llegó de Italia.

Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, fue la última familiar en tener contacto con Marcela. Ella dio declaraciones al programa Ventaneando, de TV Azteca, contando su última interacción con la madre del cantante.

“Ella vino a Italia para visitar a su padre y encontrarse con su familia”, relató Adua al programa mexicano. “No le preguntamos nada porque dijo que se llevaba bien con su marido y que todo estaba bien”.

En ese viaje, Marcela fue acompañada de Sergio, el menor de sus hijos. Alejandro se encontraba en España y Luis Miguel estaba con su padre, Luisito Rey.

Luis Miguel y familia. Foto: Instagram/@elsol_luismi

Durante su estadía en Italia, Marcela no le comentó a su tía que tenía problemas con su esposo. “No nos dijo absolutamente nada. Si ella hubiera contado cómo iban las cosas con su marido, no la hubiera mandado a España” , precisó Adua.

“Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Mickey , porque de lo contrario no podría cantar”, explicó la tía abuela del cantante, dando contexto sobre el último viaje que se conoce de Marcela.

“Sin embargo, el manager me llamó y me dijo ‘tía Adua, no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad’. Luis Miguel era menor de edad y no podía cantar si no había firma de los padres; por eso Marcela se fue”, concluyó la tía abuela del cantante.