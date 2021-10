Karol Sevilla revela que fue diagnosticada con enfermedad cardíaca

Hace unos meses, Karol Sevilla preocupó a sus fans por haber ingresado de emergencia a un hospital. Tras una serie de estudios médicos, la mexicana reveló que padece una extraña enfermedad al corazón, la cual fue la responsable de su hospitalización. La protagonista de Soy Luna confesó que dada la condición de su salud ha tenido que enfrentar mareos y desmayos.

“ En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual. Tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos ; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente”, expresó para el programa Ventaneando.

Además, la estrella de Disney contó que su problema del corazón puede agravarse por su estilo de vida. “Tiene que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios, ni lo hacía bien. Desde que sucedió eso entré con un entrenador, empecé a alimentarme mucho mejor, a darme mis tiempos, a relajarme más, a tratar de no estresarme tanto ”, manifestó.

Karol Sevilla: tiene solución su enfermedad al corazón

Desafortunadamente, la modelo tendrá este problema por el resto de su vida. “Mi cuerpo me dijo: ‘Hey, este es el momento de aprender’. Si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso. Esta vez no le hice caso. Solamente es cuidarme y tratar de relajarme, porque en el momento en el que me empiezo a estresar, tengo mareos y desmayos”, señaló.

Karol Sevilla agradecida con su novio, Emilio Osorio

Luego de revelar detalles de su enfermedad cardiaca, Karol Sevilla indicó que su pareja la apoya en todo. “Es un divino. Él es muy buena persona conmigo. Me hace sentir muy bien, creo que vino a mi vida a darme mucha confianza y seguridad. Me vino a enseñar a darme mi lugar como mujer. Es un gran chavo”, finalizó.