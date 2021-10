Johanna San Miguel cuestiona medidas del Gobierno respecto a las fiestas del 31 de octubre

Johanna San Miguel, actriz y conductora de televisión, se pronunció en redes sociales para compartir con sus seguidores su opinión respecto a las medidas que ha emitido el Ministerio del interior en vista de las posibles fiestas que se podrían desarrollar en diferentes partes del país para celebrar este 31 de octubre Halloween o el Día de la canción criolla.

“Acabo de leer un comunicado del Mininter (...), (que dice) que están prohibidas las fiestas de Halloween, solamente las fiestas de Halloween, solamente las fiestas por el día de la canción criolla, y si quieres estar en tu casa, solamente con la gente con la que vives”, comenzó relatando la presentadora.

San Miguel se mostró disgustada por dicho comunicado, pues consideró que no tomaron en cuenta a los emprendedores que veían en esta fecha una posibilidad para generar ingresos importantes para su economía.

“A mí no me interesa salir, ya pasé por eso, pero, ¿ustedes se imaginan la cantidad de personas que han invertido y ven en esta una posibilidad de reactivar su economía que está paralizada? No entiendo, ¿no pensaron avisar esto muchísimo antes para que no inviertan?”, se cuestionó.

Asimismo, buscó brindar otras alternativas para que tanto el rubro económico como la salud de los ciudadanos no se vean afectados.

“¿Para qué nos estamos vacunando? si podemos pedir un carnet de vacunación con las dos dosis y que empiecen a haber eventos que son necesarios para reactivar la economía. En fin, se puede esperar cualquier cosa de este Gobierno inepto”, sostuvo contundentemente la conductora de EEG.