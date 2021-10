Jefferson Farfán: Mayra Goñi, Nesty, Samahara Lobatón y más en lista de invitados a su fiesta

El futbolista Jefferson Farfán continúa generando polémica debido a que organizó una fiesta por su cumpleaños número 37 en su residencia de La Molina, el 26 de octubre. Varias figuras de la televisión se han pronunciado al respecto porque incumplió las restricciones de la pandemia. El conductor Rodrigo González, de Amor y fuego, difundió imágenes del deportista bailando en el escenario de su ‘búnker’ junto a la salsera Paula Arias, líder de Son Tentación, quien fue la animadora del evento privado.

En el video que ya recorre las redes sociales, Jefferson Farfán se muestra feliz y se mueve al ritmo de la salsa mientras que la intérprete de “Soltera.com” lo acompaña.

Sin embargo, eso no fue todo, pues el presentador reveló la lista de invitados que asistieron al evento privado. Entre ellos, destacan ex chicos reality, cantantes, influencers y modelos.

Mencionó algunos de los nombres de las figuras que han sido vinculadas a la fiesta de Jefferson Farfán. Se trata de la modelo Giulliana Barrios, la actriz y cantante Mayra Goñi, el reguetonero Nesty, la ex chica reality Ximena Peralta, la influencer e hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, y su expareja Youna.

“Miren la bulla, todos sin mascarilla. Mozos, botellas de todo tipo. Llegó la policía y como afuera no se oye la bulla se retiraron. Hicieron parrilla”, expresó. “Ahí estuvieron todos sus alcahuetes. Los camarones que nunca faltan. Ximena Peralta, su sobrina no podía faltar”, agregó.

“¿Y el COVID-19? No importa... eso si, es el ‘10 de calle’ organizando juergas. Once te pones organizando fiestas”, cuestionó Rodrigo González.

¿Qué dijo Jefferson Farfán al celebrar sus 37 años?

A través de Instagram, Jefferson Farfán se pronunció sobre su cumpleaños número 37 con un emotivo mensaje de agradecimiento a su familia y a quienes lo apoyaron.

“Hoy cumplo 37 años y me siento bendecido y agradecido con todas las muestras de cariño de tantas personas que se acordaron de mí en esta fecha tan especial. (...) Fechas como estas ahora tengo la dicha de poderlas celebrar al lado de mis seres más amados, mi familia… Tantos años afuera no me permitían tenerlos a todos conmigo y por ello valoro aún más el poder celebrar junto a ellos otro año más de vida. Ellos son mi mejor regalo”, expresó el deportista.

Magaly Medina critica fiesta de Jefferson Farfán

La conductora Magaly Medina criticó la fiesta que realizó Jefferson Farfán en su casa de La Molina. Cuestionó la intervención de la policía que llegó hasta la lujosa residencia, pero no hizo nada.

“Hay personas como la ‘Foquita’ que lo tienen que celebrar y parece que tienen corona porque incluso pasaban los patrulleros, hablaban con el de seguridad y se pasaban de largo. Seguro que tiene vara en La Molina”, expresó.