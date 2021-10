¿Postulará a algún cargo público? Guty Carrera compartió una enigmática fotografía en Instagram y generó sospecha entre sus seguidores sobre su posible incursión en la política peruana. En la imagen se le puede ver sentado en los interiores de la Municipalidad de La Victoria junto a la bandera peruana. “El gran cambio”, fue el mensaje que dejó el chico reality, quien actualmente reside en México y busca forjar una carrera en la actuación.

Cientos de usuarios comentaron la publicación y expresaron sus dudas en torno a su visita al municipio de la mencionada localidad.

El también actor llegó al distrito para formar parte de una campaña culinaria junto a las autoridades con el fin de promover la gastronomía del lugar. En las redes sociales difundió videos de su paso por diversos restaurantes, además de retratos con algunos chefs y autoridades.

Usuarios piden a Guty Carrera volverse político

Al ver su enigmática fotografía dentro de la Municipalidad de La Victoria, los cibernautas dejaron en claro que les gustaría ver a Guty Carrera ocupando un cargo público.

“Guty es mi presidente”, “Tú ya eres el alcalde”, “¿Dónde votamos por usted?”, “¿Es real? Guty para presidente” y “Yo votaría por ti”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la mencionada plataforma.

Guty Carrera genera intriga con foto en la municipalidad de La Victoria: “El gran cambio”. Foto: captura Instagram

Guty Carrera revela que no perdonaría una infidelidad

Guty Carrera visitó el set de América hoy y habló sobre el éxito que ha obtenido en México, de su relación con Brenda Zambrano y de sus planes futuros. Sin embargo, no pudo evitar ser consultado sobre el tema del momento: la infidelidad.

El exintegrante de Guerreros México sorprendió a las conductoras del programa al revelar que no sería capaz de superar una infidelidad, por lo que dejó en claro que él es quien se encarga de culminar sus romances.

“No se puede, es muy difícil. A mí no me han perdonado porque yo termino las relaciones, digo hasta aquí no más. Es muy complicado cuando hay un tema de infidelidad”, dijo durante su aparición en América TV.