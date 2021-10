Esto es guerra: ¿cómo inició la relación de Azul Granton y Matías Ochoa?

Azul Granton y Matías Ochoa protagonizaron un tierno momento tras su llegada al set de Esto es guerra, luego de ser presentados como los nuevos competidores del reality que ayudarán al equipo peruano a ganar frente a los integrantes de Guerreros Puerto Rico.

Los jóvenes modelos dieron detalles sobre el inicio de su relación, que comenzó hace dos años, cuando ambos participaban en el programa Combate Guatemala.

“Yo estaba en Combate Guatemala, ella me escribe y me dice: ‘Mira, creo que voy a ir para allá'. (...) Yo nunca me imaginé que fuera. Nos tratábamos como amigos. Ella me contaba de sus novios, yo de mis novias. Estábamos hablando un poquito de la vida. El día que entró, la vi y dije: ‘Upa’”, relató Ochoa.

El influencer también narró cómo cambió su relación de amistad por una romántica. “Le hice unos masajitos para que se le fuera el dolor del entrenamiento que tuvo en la mañana y ya”, aseguró el joven entre risas.

Por su parte, Granton resaltó lo que los une como pareja. “Creo que somos dos personas que estamos juntos porque siempre miramos para adelante, siempre buscamos crecer, y eso es lo que nos mantiene juntos, llegando a nuestros sueños”, finalizó la modelo.

Matías Ochoa y Azul Granton reforzarán Esto es guerra

La conductora de Esto es guerra, Johanna San Miguel, preguntó a Matías lo que piensa de su pareja respecto a su desempeño físico.

“Como competidora (Azul) tiene una garra que nadie tiene. He visto a muchas personas que compiten, pero siempre que la persona va adelante se rinde o se cae abajo. Ella es una persona que siempre va corriendo y nunca abandona la pelota. Eso es muy importante”, aseguró el chico reality.