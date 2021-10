Shirley Arica se conmueve al recibir apoyo tras insultos de Sebastián Tamayo en El poder del amor

Shirley Arica se convirtió en tendencia luego de protagonizar un tenso momento con Sebastián Tamayo en El poder del amor. Los participantes del reality realizado en Turquía discutieron en el último episodio, hecho que generó una ola de comentarios en redes sociales. Fans peruanos del programa se pronunciaron en Twitter y defendieron a la modelo peruana.

#ShirleyEstamosContigo fue el hashtag que los usuarios difundieron para expresarle su apoyo a la influencer nacional luego de que fuera blanco de fuertes comentarios por parte del colombiano tras finalizar su romance.

“Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres, todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”, fueron las palabras del extranjero.

PUEDES VER El poder del amor: Shirley Arica fue tendencia en Twitter tras pelea con Sebastián Tamayo

Shirley Arica agradece apoyo de peruanos tras discusión con Sebastián Tamayo

Shirley Arica fue sorprendida con miles de mensajes de cariño y respaldo luego que se difundiera el altercado que tuvo con Sebastián Tamayo en el episodio 72 de El poder del amor.

“Gracias a todo el Perú por apoyarme y estar ahí. Estoy contenta y feliz de la vida por tanto apoyo, por sentir a mi país conmigo a pesar de estar tan lejos . No les puedo explicar lo que siento, pero estoy muy agradecida con todo el apoyo que me están brindando. Les juro que nunca me imaginé tanto (respaldo). Les mando un beso enorme”.

PUEDES VER El poder del amor: usuarios enfurecen con Sebastián Tamayo por insultar a Shirley Arica tras terminar

El poder del amor: Sebastián Tamayo y Shirley Arica culminaron su relación

¿Se acabó el amor? Por varios episodios Shirley Arica y Sebastián Tamayo fueron una de las parejas más populares de El poder del amor; sin embargo, este breve romance llegó a su fin por decisión del influencer colombiano.

Esto no fue del agrado de la peruana y le increpó entre lágrimas cuando le comunicó su deseo de seguir siendo amigos: “¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso querías escuchar? ¿ya te sientes mejor?”.