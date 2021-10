¿Por qué Shirley Arica se volvió tendencia en Twitter?

Shirley Arica se viralizó en Twitter con el hashtag #ShirleyEstamosContigo el último miércoles 27 de octubre, luego de que el reality turco El poder del amor emitiera imágenes de Sebastián Tamayo donde la insulta. La agresión verbal se dio luego de que dieran por terminada la relación que recién habían iniciado, aunque no se evidenciaba ningún título amoroso.

Muchos mensajes que recibió la popular ‘Chica realidad’ en Twitter fueron de parte de los club de fans que tiene en Perú y en otros países como Colombia, pero también de parte de algunos cibernautas que recién se enteraron que es la única peruana que aún se encuentra en el programa de reality cuyos participantes provienen de 11 países distintos.

Los seguidores de Arica aprovecharon que el hashtag #ShirleyEstamosContigo fue tendencia número 1 en Twitter para pedir que apoyen a la peruana con sus votos en la web https://www.elpoderdelamor.tv/votar, los cuales se pueden emitir una vez al día y de lunes a domingo.

A través de su Instagram, la modelo se mostró emocionada por las muestras de cariño que recibió en las redes sociales. “Gracias a todo el Perú por apoyarme, por estar allí. Estoy contenta, feliz de la vida por tanto apoyo, por sentir a mi país conmigo estando tan lejos. No puedo explicar lo que siento”, manifestó en sus stories.

Por qué Shirley Arica lloró en El poder del amor

Si bien no es la primera vez que Shirley Arica se quiebra en el reality turco, nunca se le había visto tan mal por un problema amoroso. En el capítulo 71 de El poder del amor que se publicó en la madrugada del lunes 25 de octubre se puede ver a la peruana muy desencajada, producto de su ruptura con Sebastián Tamayo.

Minutos después, el colombiano se acerca a la modelo para saber lo que le pasa. Ella le expresa que él sabe perfectamente el motivo (ruptura), pero Sebastián no le cree. Shirley insiste en que ella le pidió perdón por cómo le trató el fin de semana e indicó que no puede ignorar la situación.

“¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso quería escuchar? ¿ya te sientes mejor?”, dijo Arica muy conmovida.

Sebastián Tamayo insultó a Shirley Arica

En el capítulo 72 de El poder del amor, la situación se volvió más tensa entre ellos. Shirley Arica se mostró molesta porque el colombiano intentó hacerla quedar como la culpable de la ruptura. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, dijo la peruana.

Sebastián Tamayo no se quedó callado e insultó a la modelo. “Esa es la clase de mujer que tú eres, (…) te he tenido mucha paciencia, mucha. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres; todo el mundo lo sabe. No me vengas a inventar maricadas”, replicó.

“Habla lo que quieras. Te me caíste completamente. No eres un caballero, eres súper malcriado. Estás haciendo lo que te da la gana”, le respondió Arica.

Shirley Arica llamó “patán” a Sebastián Tamayo

En una amena conversación con Andreína Bravo y Claudia Pena, la peruana expresó que tuvo sentimientos encontrados con lo que pasó con Sebastián un día antes. “A veces hay que voltear la página, o mejor dicho arrancarla. En ese caso a mí no me gustan los patanes, ya he tenido varios en mi vida”, manifestó en el capítulo 73 de El poder del amor.

En otro momento, Shirley Arica dijo que se iba feliz del programa porque pudo hacer grandes amigos, pese a que no haya encontrado el amor. “No le voy a abrir mi corazón a cualquiera, lamentablemente me volví a equivocar. Obviamente soy una mujer fuerte que sigue adelante”, añadió.

Enemistades de Shirley Arica en El poder del amor

Aunque Shirley Arica no ha querido darle mucha importancia a sus problemas de convivencia con algunas participantes de El poder del amor, no es secreto que se lleva muy mal con la colombiana Melissa Gate y la mexicana Jessica Stonem .

¿Qué pasó con Melissa Gate? Al parecer la colombiana no ha superado que su actual enamorado, el cubano Renier Izquierdo, se haya besado con la peruana fuera de cámaras, cuando el modelo supuestamente solo la estaba pretendiendo a ella.

En varios capítulos se ve que Melissa se refiere a Shirley de forma despectiva. Lo mismo ha hecho en sus redes sociales; mientras que la peruana ha optado por ignorarla.

¿Qué pasó con Jessica Stonem? En una transmisión de Instagram, la popular ‘Diabla’ insultó a la peruana de la peor forma y en Twitter aseguró que Shirley ha hecho favores sexuales a cambio de dinero; por lo que la peruana habría amenazado con demandar por difamarla.

Recién en los capítulos de esta semana de El poder del amor se puede ver cómo empieza el enfrentamiento. Jessica se mostró muy incómoda porque Shirley Arica dio a entender que Sebastián Tamayo la terminó por su acercamiento con la mexicana. Desde entonces, Stonem no ha dejado de insultarla en el programa.

Conductora de El poder del amor puso paños fríos a la pelea

La presentadora del programa, Vanessa Claudio, pidió a Sebastián Tamayo que mida sus palabras. “Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, pidió la puertorriqueña en el capítulo 72 del reality que se graba en Turquía.

“Ustedes pueden tener problemas súper fuertes, tanto Shirley como Sebastián, pero ante todo (está) el respeto al televidente, del lenguaje que se utiliza”, añadió Vanessa a ambos participantes de El poder del amor.