Brad Pitt vuelve a perder custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie por fallo de tribunal

Brad Pitt intentó recuperar la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie, pero el tribunal de California le vuelve a negar esa posibilidad. Recodemos que la actriz ganó el anterior proceso, motivo por el cual, ella seguirá siendo la única persona a cargo de los seis herederos de la famosa expareja de Hollywood.

Todo inició en julio, cuando el juez privado que llevaba el caso, John Ouderkirk, fue descalificado y apartado por otros tres magistrados. En ese entonces, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood gozaba de la custodia compartida, pero perdió el caso y no pudo pasar más tiempo con sus seis pequeños.

En septiembre, los abogados de Pitt solicitaron al tribunal una nueva revisión de la custodia de los niños y presentó un recurso en un alto tribunal californiano. Sin embargo, le negaron la apelación, según fuentes oficiales de la revista People.

Según explicó el portavoz legal del actor para la publicación, el rechazo de la petición se debe a una “cuestión técnica de procedimiento”. “Continuaremos haciendo todo lo que sea legalmente necesario en base a los hallazgos detallados de los expertos independientes”, afirmó.

Aseguró que hay “un extraordinario número de pruebas que llevaron al juez y a los expertos, quienes testificaron a alcanzar una clara conclusión, sobre lo que era mejor para los intereses de los niños”.

¿Qué dicen los abogados de Angelina Jolie sobre el caso?

Los abogados de Angelina Jolie han aplaudido la decisión del tribunal. “La señora Jolie está centrada en su familia y encantada de que el bienestar de los niños no esté guiado por un comportamiento de falta de ética”, declaró su equipo legal a People.

Brad Pitt y Angelina Jolie: ¿ desde cuando se enfrentan en batalla judicial?

Brad Pitt y Angelina Jolie se casaron en 2014. Tras 10 años de relación amorosa, la expareja se divorció dos años después, en septiembre de 2016. Desde hace cinco años, los actores vienen enfrentándose en una batalla judicial por la tenencia de sus seis hijos.