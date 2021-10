Andrea San Martín: Juan Víctor estaría furioso con ella por haberle cortado el cabello a su hija

¡Otra guerra que se avecina! La ex pareja de Andrea San Martín Juan Víctor Sánchez mencionó en sus redes sociales que él desconocía por completo el nuevo corte de cabello de la pequeña de tres años de edad, así como tampoco fue comunicado sobre su visita al pediatra. Juan Víctor aclaró que si de él dependía, no le hubiera cortado el cabello porque considera que todavía no es el momento. Sin duda, la batalla legal y por redes sociales no cesan entre ambos padres.

La empresaria presumió en sus redes sociales el nuevo corte de pelo de la niña y su chequeo médico con el pediatra. No demoró mucho para que el papá de la pequeña, con quien tiene denuncias de por medio, se pronunciara al respecto.

“Gente, por fas, no insistan. Yo no tenía conocimiento del corte de cabello de mi hija. Si hubiera sido mi decisión, no me parecía adecuado, ni era momento aún de hacerlo. Menos sabía lo del pediatra. Seguiré velando porque ella esté bien”, publicó el ex tripulante de cabina, quien intentó que sus seguidores dejen de cuestionarlo por las decisiones que toma la mamá de su pequeña.

La noticia fue presentada en el programa que conduce Rodrigo González, Amor y fuego. Donde agregaron que horas después Juan Víctor Sánchez borró las mencionadas historias de Instagram.

Andrea San Martín denunció a Juan Víctor Sánchez por no entregarle visa de su hija

La empresaria Andrea San Martín volvió a denunciar a su expareja Juan Víctor Sánchez porque no le entregó la visa de su hija de tres años y tampoco quiso firmar la autorización de viaje. Los dimes y diretes con el papá de la pequeña iniciaron cuando él denunció a la modelo por maltrato psicológico hacia la menor y por dejarla al cuidado de Sebastián Lizarzaburu, quien consume medicamentos para dormir.

La noticia fue publicada por el programa Amor y fuego, donde también fue entrevistada la mamá de Juan Víctor. La señora dejó entrever que su hijo no le autorizó el viaje a la niña porque Andrea tendría planes de quedarse en el extranjero y no confía en ella.

Madre de Juan Víctor Sánchez arremete contra Andrea San Martín: “No creemos en tus lágrimas”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, se mostró indignada con la actitud de la modelo hacia su hijo y la acusó de victimizarse, tras escuchar el audio donde Andrea San Martín sale llorando desconsoladamente, difundido por el periodista Samuel Suárez en Instarándula.