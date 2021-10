Alondra Huarac, hija de Nílver Huarac, gana premio en evento de baile en Panamá

Lo celebra. Alondra Huarac, hija del conocido productor musical Nílver Huarac, se llevó el máximo premio durante una competición de baile realizada este mes en Panamá. La joven visitó este jueves 28 el set de En boca de todos para mostrar frente a cámaras el trofeo obtenido junto a su escuela de baile.

La modelo le envió saludos a su padre, quien en esta fecha se encuentra cumpleaños. Además, agradeció a quienes la apoyaron en este camino artístico.

“ Gracias a Dios por la oportunidad que me dan de estar muy bien de salud. También a mi padre, madre y familia de la escuela Team Montejo”, expresó muy emocionada la bailarina.

All dance America reconoce triunfo de Alondra Huarac. Foto: captura/Instagram

En boca de todos le rinde homenaje a Alondra Huarac

El magazine de América TV mostró imágenes del evento donde Alondra alzó la copa del All dance America, categoría adolescente de 15 a 18 años. Desde el primer día, el jurado reconocía su esfuerzo y dedicación, por lo que fue mérito para quedar finalista.

La primera fase del concurso fue llevada a cabo de forma grupal, mientras que en la segunda, Huarac demostró todo su talento artístico. En esa etapa, compitió con 6 representantes de distintos países.

Este reconocimiento le dio el pase para que clasifique al campeonato mundial que se realizará en abril del 2020 en Las Vegas, Estados Unidos.

Alondra Huarac debutó en TV junto a su madre

La hija de Nílver Huarac no solo ha demostrado tener talento para el baile. A los 15 años impactó desfilando en la presentación del nuevo tema de su madre en el set de En boca de todos, hace algunos meses.

Su progenitora se mostró orgullosa por ella porque su pequeña se robó todas las miradas tras ser presentada en TV. “Desde que yo he empezado a presentar a Alondra en televisión, ya me quita todo, ya me quitó el programa también”, bromeó durante la secuencia.