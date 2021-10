Yolanda Medina: “Me siento ganadora desde que ingresé a Reinas del show”

La artista Yolanda Medina sigue sorprendiendo a los espectadores de Reinas del show con su llegada a la gran semifinal del reality. La cantante conversó con el diario El Popular y le confesó todo lo que ha trabajado para llegar hasta donde está en la competencia, a pesar de haberse retirado dos semanas por temas de salud.

Al ser consultada por cómo se estaba preparando para este sábado en la semifinal de Reinas del show, la líder de la popular banda Alma Bella afirmó que tenía mucha energía, la misma que le estaba poniendo a sus ensayos porque su meta era llegar hasta a la final y demostrarle a todo el mundo la artista completa que ella es.

Cuando le cuestionaron si Yolanda Medina se sentía ganadora, confesó: “Me siento ganadora desde que ingresé a Reinas del show, he dado todo de mí. Como la artista que soy, he demostrado tener talento para el canto, la actuación y el baile. Si me voy del programa, me iré con la frente en alto, luego de haberme enfrentado a tantas chicas talentosas y jóvenes”.

En referencia a su próxima competencia de baile con Vania Bludau reveló que es una influencer y, por lo tanto, era muy popular y conocida; sin embargo, ella también estaba promocionando su participación para que el público la apoye este sábado. Por encima de todo, aclaró que se encuentra feliz porque si en caso se vaya a su casa no será porque perdió en la pista de baile, sino porque el público prefirió a la ex chica reality.

En ese sentido, comentó la opinión de sus compañeras y jurados de Reinas del show, quienes afirman que Vania está desanimada en sus exhibiciones: “Siento que Vania ha tenido galas flojas, pero en algunas se ha levantado. No hay ninguna competidora débil, debe sentirse bastante presionada. Pero les doy un consejo, no se confíen, confiarse no es bueno. Por ejemplo, la selección peruana ha estado última en la tabla y, sin embargo, ha ganado varios partidos”.

Finalmente, Yolanda Medina reconoció que Mario Irrivarren se comporta muy atento con su enamorada Vania Bludau; sin embargo, ya no se sabe nada por todo lo que se ve en los últimos tiempos en la farándula peruana. Para ella, se ven como “la pareja ideal”.