Wanda Nara y Mauro Icardi celebran su aniversario tras escándalo por infidelidad

Wanda Nara y Mauro Icardi celebraron su aniversario tras haber anunciado públicamente que decidieron retomar su relación sentimental. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista del Paris Saint Germain le dedicó a su pareja un romántico mensaje, el cual acompañó con dos fotografías de ambos abrazándose y besándose tiernamente.

Tras olvidar el escándalo por infidelidad que involucró a la ‘China’ Suárez, el futbolista y la modelo ahora se lucen felices y más unidos que nunca, pero sobre todo dispuestos a salir adelante por su familia.

Wanda Nara y Mauro Icardi retomaron su relación. Foto: Instagram/Wanda Nara

“27/10, una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario, Wanda Nara. Otro año más juntos, muchos sueños vividos y muchísimos más por vivir”, fueron las palabras de Icardi en su post de Instagram.

Con la finalidad de no exponerse a las críticas, Mauro Icardi desactivó la opción de comentarios en la tierna dedicatoria que preparó para su esposa.

El romántico mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara por aniversario. Foto: Mauro Icardi/ Instagram

Wanda Nara retoma su relación con Mauro Icardi

El último 25 de octubre, Wanda Nara confirmó que retomó su romance con Mauro Icardi a través de un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tienes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él”, relató la modelo y presentadora argentina en su publicación.

Wanda Nara retomó su relación con Mauro Icardi. Foto: Instagram

¿Qué pasó con Wanda Nara, Mauro Icardi y la ‘China’ Suárez?

Todo empezó cuando Wanda Nara recurrió a su Twitter para publicar el siguiente mensaje: “Otra familia más que te cargaste por z****”. Más tarde y tras una serie de especulaciones, se comprobó que Mauro Icardi le fue infiel con María Eugenia, la ‘China’ Suárez.

A pesar de que todo apuntaba a que la historia de amor entre la modelo y el futbolista había llegado a su fin, ambos decidieron darse una nueva oportunidad.