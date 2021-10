Tepha Loza sobre reconciliación con su hermana Melissa: “Fue un momento mágico”

La chica reality Tepha Loza visitó el programa En boca de todos para hablar sobre la reconciliación con su hermana Melissa Loza, la cual tuvo lugar hace unas semanas en Esto es guerra. Ahí contó detalles de cómo se dio el momento y la influencia que tuvo su amigo y compañero de trabajo Elías Montalvo.

El programa la sorprendió con un reportaje en el que hacían un recuento de cómo se dio el momento exacto en que se disculparon en vivo al día siguiente del accidente de Elías Montalvo. En ese sentido, la conductora Maju Mantilla le consultó: “Tiempo tan bonito que es necesario ahora, ¿no? Ocuparlo con la familia y con tu hermana que ahora las veo juntas y, como decíamos cuando hablábamos, se siente mucha tranquilidad el hecho de estar bien, ¿no?

La modelo, ante esa interrogante, afirmó: “Sí, en verdad, se siente una paz increíble, emocional, mental. Este fue como lo dice ella. Los tiempos de Dios son perfectos. Fue algo que influyó mucho también Elías, de todo el momento que pasó, y fue natural. En verdad, me siento demasiado feliz, tranquila. Fue un momento mágico. Es algo que estaba buscando hace muchísimo tiempo.

La ex reina de belleza Maju Mantilla la interrumpió para comentar que, si bien ahora no comparten como antes, es cuestión de tiempo para que todo sane como debe y puedan volver a acercarse mucho más. Asimismo, aseveró que no solo influye el perdonarnos en familia, a pesar del tiempo que haya pasado.

La modelo Tepha Loza añadió: “La vida me preparó esto. Se dieron las cosas así. Como te digo, estoy feliz. Me quité ese pedacito de angustia, de frustración, porque obviamente había momentos en los que la miraba y solamente quería lanzarme a abrazarla, pero nada. Estoy feliz y le agradezco a toda la producción también por haber sido parte de esto. De hecho, yo recurrí a ellos porque quería hacerlo detrás de cámaras. No sabía que iba a ser así, pero bueno”.

Finalmente, el conductor Ricardo Rondón afirmó que el tiempo es sabio y todo sucede por algo. Todos en el set siguieron elogiando la actitud de ambas por la decisión que tomaron.