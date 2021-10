Olivia Rodrigo revela el inusual regalo que Joe Biden le dio en la Casa Blanca

Olivia Rodrigo apareció en el episodio del martes 26 de octubre de Jimmy Kimmel Live y aprovechó el espacio para relatar la serie de regalos que le dio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, cuando visitó la Casa Blanca en julio de este año como parte de una campaña para alentar a los estadounidenses a vacunarse contra la COVID-19.

“ Me dio (gafas de sol de aviador), me dio unos M & M’s, y también me dio un calzador, lo cual fue extraño”, reveló. “En serio. Tenía el emblema presidencial. Lo digo en serio. Está en mi casa. No lo vi cuando me lo dio. Estaba en una bolsa. Lo abrí (más tarde) y estaba como oh, eso es genial“, contó la cantante de 19 años al programa.

La intérprete de “Good 4 u” contó además que su experiencia al acudir a la mansión presidencial fue positiva, pues todas las personas que conoció en la Casa Blanca fueron muy amables con ella, en especial Joe Biden y el Dr. Anthony Fauci.

Olivia Rodrigo y Joe Biden

PUEDES VER: Olivia Rodrigo canta en el iHeartRadio Music Festival por primera vez

Olivia reveló que estaba “tan nerviosa por ir” y le preocupaba que pudiera romper algo mientras estaba adentro.

“Entré allí, y había como todos estos platos en los que George Washington solía cenar. Tenía miedo de estornudar y romper un artefacto de valor incalculable. Fue loco. Pero salí, no rompí nada, gracias a Dios.”

Rodrigo publicó orgullosamente su visita a la Casa Blanca en Instagram y contó a Jimmy Kimmel que fue parte de una experiencia que ella describió como “un honor”.

Olivia Rodrigo y Joe Biden

“Bueno, si alguna vez pensaste que Joe Biden era demasiado mayor para ser presidente, ahora sabemos que lo es“, bromeó Kimmel. “Está repartiendo calzadores”, le dijo el presentador a Rodrigo tratando de contener la risa.

Olivia Rodrigo se reunió con Joe Biden para promover la vacunación de los jóvenes en Estados Unidos

Ante la baja tasa de inmunizados en el país norteamericano, Olivia Rodrigo visitó el miércoles 14 de julio la Casa Blanca para grabar unos videos y difundirlos en sus redes sociales como parte de la campaña de vacunación contra la COVID-19 que manejó para los jóvenes.

“Hola, soy Olivia Rodrigo. Estoy en la Casa Blanca en una reunión con el presidente Biden y el Dr. (Anthony) Fauci, porque es muy importante que nos vacunemos. No importa si eres joven y saludable, vacunarte se trata de protegerte a ti, a tus amigos y a tu familia. Vamos a vacunarnos”, expresó en el video grabado para la ocasión.

Asimismo, la joven intérprete compartió en sus redes sociales la fotografía de la cita en la Casa Blanca que sostuvo con el mandatario Joe Biden para impulsar el proceso de inoculación contra la COVID-19.