Melissa Paredes tras de anunciar su divorcio con Rodrigo Cuba canta ‘Sejodioto’ de Karol G

Melissa Paredes se olvida de las polémicas, tras el ampay con el bailarín Anthony Aranda. Se muestra feliz en sus redes sociales a punto de ejercitarse. El día martes 26 de octubre, la exconductora de América hoy, emitió un comunicado donde reveló que se divorciará del padre de su hija Rodrigo Cuba.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dejó atrás los problemas personales que está atravesando para mostrarse feliz a punto de ejercitarse. En el fondo del clip se escucha el tema “Sejodioto” de la cantante colombiana Karol G.

“Bueno, y ahora ejercicios”, dice al inicio. Luego, menciona parte de la letra de la cantante colombiana: “ Me cansé de relacione’, no quiero más presione ’ / Por más que me critiquen, me tienen sin cojones”.

La ex presentadora de América TV, se dirigió a sus fieles seguidores y les dijo que estén de muy buen animo. “ Voy a entrenar, les mando un beso. ¿Cómo andamos? De muy buen ánimo. ¡Arriba los ánimos! ”, concluyó.

Melissa Paredes envía comunicado tras ataques: “Pido cesar el acoso al que vengo siendo sometida”

A través de un extenso comunicado, la actriz Melissa Paredes pidió a los medios sociales que respeten su intimidad por respeto a su familia, ya que en los últimos días ha recibido ataques y acoso.

“A pesar de ser figura pública, les pido respeto para estos momentos de mi vida privada y solicito a los medios de comunicación cesar el acoso al que vengo siendo sometida en los últimos días. Respeto mucho la labor de la prensa, pero hay límites que, considero, no deben sobrepasarse pues afectan la intimidad, como se viene produciendo a lo largo de los últimos días”, sostuvo en parte del comunicado.

Anthony Aranda es parte del staff de baile de Daniela Darcourt

El bailarín no apareció en la última edición de Reinas del show, pero se le vio con la salsera. Se vio a Anthony ensayando con Daniela Darcourt para una presentación próxima de la entrenadora de La voz kids.

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Daniela explicó el trabajo con Anthony. Indicó que será parte de su quipo para unos shows que tiene programados para el 12 y 13 de noviembre. Desmintió que lo haya contratado tras el escandaloso ampay con Melissa Paredes.