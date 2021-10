Mávila Huertas se pronuncia sobre los rumores de su llegada a Willax TV

El último jueves 21 de octubre, la periodista Mávila Huertas presentó su renuncia a Canal N, luego de que fuera presuntamente víctima de maltratos por parte de la casa televisora, según lo confirmaron fuentes de La República. Este miércoles 27 de octubre, la conductora apareció en una entrevista para el espacio periodístico Sálvese quien pueda, transmitido por la plataforma YouTube y conducido por Renato Cisneros y Josefina Townsend.

En el episodio 114 del programa, la comunicadora brindó algunos detalles sobre su cese laboral en Canal N.

Durante un momento de la entrevista, Mávila Huertas fue consultada por Josefina Townsend respecto a unos rumores que indicaban que se habría unido al equipo periodístico del canal Willax.

Ante la interrogante, Mávila empezó a reír y descartó dicha posibilidad. “Ni soy roja, ni soy caviar, ni soy derecha bruta y achorada, correcto. Yo diría que soy una persona liberal, de repente puedo estar más cerca de la derecha liberal, y creo que uno es libre de sentir y de ser de izquierda o derecha siendo periodista, mientras tú seas honesto con tus televidentes, mientras tus televidentes sepan lo que tú piensas y crees”, respondió la periodista ,que hace tan solo unos meses conducía el dominical Cuarto Poder en América TV.

Acto seguido, Renato Cisneros aprovechó para preguntarle por quien votó durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“No voté”, dijo Mávila sonriente. Asimismo, especificó instantes después que no cumplió con su deber cívico debido a que se encontraba laborando.

Mávila Huertas revela una de las razones por las que renunció a Canal N

En el programa Sálvese quien pueda, Mávila Huertas contó por qué decidió alejarse de Canal N y América TV. La popular periodista mencionó que el primer punto de quiebre fue la entrevista al criptoanalista Arturo Arriarán en Cuarto Poder, que calificó de fraudulentas las elecciones de la segunda vuelta.

Contó que presentó una primera renuncia luego de que en su programa 2021 señalara que lo expresado por Arriarán en el programa dominical no se ajustaba a la verdad. No obstante, su solicitud no fue aceptada.

“ Yo dije que no me parecía la persona idónea para ser entrevistada en el marco de una discusión de fraude ”, indicó Mávila. Y añadió que la decisión final de poner a Arriarán en Cuarto Poder fue de Hume.

Mávila cuenta el hecho que desencadenó su renuncia a Canal N