Mario Hart tras disfrazarse de conejo en La academia de EEG: “Casi renuncio”

Mario Hart causó sensación al aparecer con un disfraz de conejo para La academia de Esto es guerra. Durante las grabaciones, el chico reality estuvo caminando por el estudio y se convirtió en blanco de las bromas de Patricio Parodi y Hugo García. Tras la difusión de estas imágenes, el capitán de ‘los combatientes’ decidió pronunciarse ante las cámaras de América Espectáculos.

El piloto de autos, quien está casado con Korina Rivadeneira, tomó con humor las mofas de sus compañeros en EEG, pero aseguró que pronto se ‘vengara’ de ellos por lo que le hicieron.

Korina Rivadeneira y Mario Hart protagonizaron un cruce de palabras en Esto es guerra. Foto: captura de América TV

“Casi renuncio a La academia, pero me dijeron ‘Mario, no, por favor, nosotros vamos a tomar medidas en el asunto, tú tranquilo’, así que ya me la pagaran esos dos chiquitos (Patricio Parodi y Hugo García) que se han pasado de graciosos”, expresó.

Como se recuerda, Mario Hart, junto a Angie Arizaga, Melissa Loza, Facundo González, Milett Figueroa, entre otros integrantes de Esto es guerra, conforman el elenco de La academia. Uno de los sucesos más comentados de la miniserie de ficción fue el apasionado beso que protagonizaron Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Mario Hart habla sobre posible ingreso de Tula Rodríguez a La academia

Hace unos días, Mario Hart bromeó con el posible ingreso de Tula Rodríguez a La academia de EEG al comentar que el reality necesitaba personajes con mayor edad. “En las próximas escenas necesitamos a una madurita, iban a hacer casting, pero ya que estamos conversando contigo...”, dijo el piloto de autos.

Al escuchar esto, la conductora no se amilanó y le contestó al deportista “Yo soy una actriz y si me dicen que tengo que ‘chapar‘ (besarse) contigo, yo ‘chapo‘”.

Mario Hart y Tula Rodríguez simulan escena de beso de La academia

Mario Hart y Tula Rodríguez simularon darse un beso en En boca de todos al mismo estilo de las escenas más románticas de La academia. Poco a poco, la conductora se acercó al rostro del chico reality y, casi al final, le dijo “Lo que pasa es que estaba viendo que te has ensuciado la oreja”.