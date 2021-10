Manolo Rojas regresa a los escenarios con su show Risas, plumas y lentejuelas

¡Está de regreso! Manolo Rojas recordó las vivencias que tuvo con su hermano Carlos Rojas y aseguró que su espectáculo Risas, plumas y lentejuelas de este jueves será un homenaje en su nombre. El cómico volverá a los escenarios con su show este 28 de octubre a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Esta presentación estará dedicado a su hermano Carlos Rojas, quien era su productor y se encargaba de realizar todas las funciones, pero que falleció a causa de la COVID-19 en septiembre del 2020.

”Él era mi media mitad y nos complementábamos para hacer las cosas. Realmente lo extraño, pero lo llevo en mi corazón y la función tiene que seguir. Es así que este show será un homenaje para mi hermano”, expresó el comediante en un comunicado.

Manolo Rojas alista su nuevo show. Foto: Instagram

En Risas, plumas y lentejuelas, el comediante estará acompañado de grandes artistas como Julio Zevallos, Marcela Luna, Leslie Moscoso y Claudia Serpa. A su vez, será el debut artístico de Rossy Torrealba y Génesis Ortega.

Para Manolo, volver a realizar sus shows es toda una emoción debido a que estuvo alejado de sus seguidores de manera presencial por casi dos años. ”Regresar a los escenarios es una gran alegría porque sentir que el público está presente y disfruta tu show es increíble. Además, los artistas vivimos también de los aplausos de la gente y eso realmente nos faltaba para animarnos. Así que este espectáculo de revista musical estará muy bueno”, dijo el humorista.

Manolo Rojas se conmueve al recordar a su hermano fallecido por COVID-19

Hace unos meses, durante la última gala de El artista del año, Manolo Rojos protagonizó un conmovedor momento al recordar a su hermano que murió a causa de la COVID-19. El cómico también aclaró que su padre fue otro de los fallecidos que ha dejado la pandemia en el Perú.

“Mi hermano era mi brazo derecho, era mi productor en algunos programas: Por humor al Perú, Risas y salsa: nueva generación. Mi hermano sabía todo. Yo vivo solo, me levantaba y llamaba a mi hermano hasta porque me dolía el hombro. Él tenía solución para todo. Sabía de Derecho, me hizo ganar un juicio, era el mejor que he tenido”, indicó.

Manolo Rojas perdió a su padre y hermano por la pandemia de la COVID-19. Foto: captura de América

Manolo Rojas denuncia robo de sus dos mascotas

El 7 de octubre, Manolo Rojas denunció públicamente que dos sujetos se robaron a sus perros Lola y Brandon en el distrito de San Juan de Lurigancho. La desaparición de sus mascotas ha generado una terrible incertidumbre entre los miembros de la familia del cómico.

“Es difícil tener a estos hermanos menores y cuidarlos mucho, pero más doloroso es no tenerlos a nuestro lado. Mi familia está triste porque se perdieron, solo bastó un descuido para que desaparezcan”, manifestó Rojas en una entrevista al diario El Popular.