Magaly Medina tras salida de Anthony Arana de Reinas del show: “Gisela Valcárcel te perdona para la otra temporada”

Melissa Paredes y Anthony Aranda no aparecieron en la última edición de Reinas del show, reality que se acerca a la final. Gisela Valcárcel tomó la decisión de separarlos para no exponerlos tras el escándalo protagonizado en la última semana. No obstante, Magaly Medina tiene una teoría sobre la continuidad del bailarín en el sintonizado programa de América televisión.

En el espacio de Magaly TV, la firme del martes 26 de octubre se emitió una nota de Anthony Aranda. El reportero le preguntó si la modelo le había confirmado su separación de Rodrigo Cuba. Aranda se mostró hermético, pero aseguró que no tiene por qué esconderse de las cámaras.

“ Yo respeto muchísimo su trabajo, pero no tengo nada que decir. No me escondo ”, dijo el bailarín, quien subió a su moto y se alejó de los periodistas.

Ante esto, Magaly Medina señaló que efectivamente Anthony Aranda no tiene mucho que decir, ya que la persona que tiene los problemas es Melissa Paredes.

“¿Qué vas a decir? La chica está tratando de resolver el problema de la manera más cordial, proteger a su hija y ver su estabilidad psicológica, y este ahora no tiene vela en este entierro, con él no es y qué va a declarar”, dijo.

Asimismo, Magaly Medina, quien criticó el comunicado de Melissa Paredes donde pedía a la prensa que acabe con el acoso, cree que Anthony Aranda sería muy pronto perdonado por Gisela Valcárcel y volvería en una siguiente temporada de Reinas del show.