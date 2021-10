Led Zeppelin: la banda inglesa se une a TikTok y habilita su catálogo de canciones

Cada vez son más las bandas de rock emblemáticas que deciden usar la tecnología y compartir su música con más generaciones. Así como lo hizo The Beatles previamente, l a agrupación británica Led Zeppelin ha creado su propio canal en TikTok y autoriza el uso de sus canciones para que los usuarios hagan videos con ellas.

Se trata de un catálogo de más de 100 canciones que incluyen éxitos como “Black Dog”, “Stairway to Heaven” y “Down By the Seaside”. Los temas han sido recogidos tanto de sus discos de estudio como de álbumes grabados en conciertos en vivo.

Además, la banda británica usará su cuenta como medio para publicar material de archivo: gráficas oficiales y filmaciones de conciertos en vivo. Actualmente, el perfil de TikTok de la banda británica solo cuenta con dos publicaciones en las que se puede ver el logo de la banda acompañado de la canción “Immigrant Song” y otro video en el que aparecen los cuatro símbolos de la banda mientras suena el hit “Kashmir”.

