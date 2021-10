Laura Bozzo ataca a Televisa, Verónica Castro y personajes de la TV en audios filtrados

Laura Bozzo ha vuelto a acaparar titulares en la prensa mexicana y no por el juicio que enfrenta por supuesta evasión fiscal. Esta vez, se filtraron audios de la conductora en el que se expone la mala relación que existía entre ella y las demás figuras de Televisa.

En el material, difundido por el programa Chisme no like, se puede escuchar a la figura de televisión arremeter duramente contra artistas como Yolanda Andrade, Verónica Castro e incluso contra el propio canal que albergó su programa por algunos años.

Esto ha hecho que los medios aztecas se cuestionen sobre el paso que tuvo Bozzo en la mencionada casa televisora y su relación con personajes del medio.

¿Qué dicen los audios de Laura Bozzo?

En los audios presentados, Laura Bozzo despotrica contra ‘Pepe’ Bastón, exproductor de Televisa, y su esposa Eva Longoria. Según indicó, le ofrecieron un contrato de trabajo porque alcanzó gran sintonía en el canal de la competencia.

“Son gente de m***** ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron. Estoy segura de que Televisa nunca me va a sacar, ni en tele abierta ni nada”, se escucha en una de las grabaciones.

Del mismo modo se refirió sobre Yolanda Andrade y el episodio en que habló sobre la sexualidad de Verónica Castro: “Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y el círculo de bisexuales que se maneja”, señaló en una clara expresión LGTBIfóbica.

Finalmente, también se develó un audio que desmiente el cariño de Laura Bozzo hacia México, nación que la albergó tras sus problemas legales en el Perú. “Es una verdadera pesadilla vivir acá”, expresó.

Laura Bozzo se libra de la cárcel tras fallo de juez mexicano

A pesar de encontrarse envuelta en un lío legal por un supuesto fraude fiscal, Laura Bozzo se libró de ir a la cárcel gracias a la decisión de un juez del Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo del Estado de México, quien suspendió la orden de detención contra la figura de televisión.

La autoridad determinó que la conductora podría seguir el proceso en libertad y solo tendrá que presentar una garantía económica de 2 millones 600 pesos y entregar su pasaporte para así evitar algún intento de abandonar el país.