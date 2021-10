La voz Kids: Joey Montana se conmueve con el tema “Una carta al cielo” de Lucha Reyes

Este miércoles 27 de octubre, en el programa de La voz kids, el participante Fabián Neciosup sorprendió a Joey Montana y Christian Yaipén al cantar el vals “Una carta al cielo”. Ambos jurados del reality voltearon al escuchar la voz del pequeño y se conmovieron con su presentación.

El primero en hablar fue el cantante del Grupo 5, Christian Yaipén, quien dijo que el tema es su canción favorita y que la cantó en varios ocasiones cuando estaba en el colegio.

“Te cuento que, esta canción, mi profesora en Monsefú cada día de la madre me la hacía cantar y la cantaba porque era parte de la actuación clásica del colegio. Un día le presté atención a la letra y fue un mar de lágrimas… Volteé porque elegiste una de mis canciones favoritas”, le dijo Yaipén.

El interprete de “Picky” fue el segundo jurado en mostrarse conmovido y dijo que era la primera vez que escuchaba la letra de la artista peruana Lucha Reyes.

“ Yo nunca había escuchado la canción y ustedes ya deben estar acostumbrados a escucharla con otras voces y que le pongan más sentimiento, pero yo casi lloro. Me gustó mucho la letra, no la había escuchado, pero tuve que voltear porque me hiciste llorar ”, sostuvo

Por otro lado, el intérprete panameño no dudo en elogiar al participante, resaltó su presentación y le dijo que se sintió muy contento al voltear. Sin embargo, al final el elegido por el niño fue Christian Yaipén.