La última tentación EN VIVO y EN DIRECTO por Telecinco: sigue aquí la gala 7

"Me he echado encima de todo el mundo, en contra de toda la vida defendiendo a Isaac y ahora me lo tengo que tragar todo", cuenta Lucía muy molesta.

A su vez, Isaac le da explicaciones y le dice: “Mi objetivo era salir contigo de aquí. Yo te quiero mucho. Pero no era yo, todo el mundo me decía que no era yo. No me relacionaba con nadie".