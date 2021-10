Juliana Oxenford critica a Keiko Fujimori por cuestionar a Pedro Castillo sobre el gas de Camisea

Juliana Oxenford se refirió a un reciente comentario que hizo la excandidata presidencial Keiko Fujimori en sus redes sociales, donde hablaba sobre el tema de Camisea. A través de una publicación desde su cuenta de Twitter, la hija del exmandatario cuestionó las decisiones que estaría tomando el presidente Pedro Castillo sobre una posible estatización del gas de Camisea.

De ese modo, la lideresa de Fuerza Popular expresó su desconfianza hacia el mandatario, debido a su postura política de izquierda.

“En el tema de Camisea no hay ninguna contradicción. No hay que ser ingenuos. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. La premier Mirtha Vásquez es solo una pieza más en el juego político del gobierno. No puede haber confianza frente a la mentira”, se lee en la publicación, la cual incluyó un video donde criticó a Pedro Castillo y a la premier Mirtha Vásquez.

Tras ello, Juliana Oxenford rechazó las declaraciones de Keiko Fujimori y le mencionó que tampoco se podría confiar en ella por los antecedentes que trae consigo.

“Entonces, tampoco se puede confiar en usted? Digo, por las mentiras”, escribió la periodista al retuitear el post de la excandidata.

Publicación de Juliana Oxenford Foto: Twitter

Juliana Oxenford y Guido Bellido tienen tenso enfrentamiento durante noticiero de ATV

Juliana Oxenford y el parlamentario Guido Bellido tuvieron un polémico enfrentamiento el último lunes 25 de octubre en el set del programa ATV Noticias Al estilo Juliana. Todo inició después de que el ex primer ministro increpara a la periodista al recordarle que en alguna oportunidad lo llamó “impresentable”.

“Usted es un impresentable porque es una persona que genera zozobra entre sus ministros siendo presidente del Consejo de Ministros y que trata de desestabilizar al Gobierno que presuntamente apoya. Es un impresentable. Lo he dicho varias veces”, dijo la comunicadora.

Juliana Oxenford resalta su trabajo en televisión

Juliana Oxenford se refirió anteriormente a las críticas que recibió durante la campaña presidencial 2021. En ese sentido, restó importancia y resaltó su trabajo en televisión.

“Para mí, este trabajo es uno más. No me siento más que un abogado, panadero o médico”, señaló a Trome.