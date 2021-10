Josimar fue incluido en el top 20 de Billboard por su nuevo tema “No me canso”

Josimar recibió un gran reconocimiento luego del estreno de su última canción “No me canso”. El salsero fue incluido en la famosa lista top 20 tropical de Billboard, en el que se nombran a los éxitos latinoamericanos más importantes.

El peruano no pudo evitar expresar su emoción en redes sociales y rápidamente compartió los reportes de diferentes medios de comunicación sobre el suceso, generando las felicitaciones de sus millones de seguidores.

El artista nacional fue protagonista de diversas notas periodísticas en páginas de República Dominicana e incluso Estados Unidos, las cuales difundió en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy super feliz, debutando en el top 20 de los Billboard. No me canso de agradecer al mundo entero por seguir escuchando mi música . Aquí un humilde servidor, sigan escuchando ‘No me canso’ que vamos para arriba”, dijo Josimar en la plataforma social.

El mencionado tema se estrenó en las plataformas digitales el último 8 de octubre y ya ha acumulado más de 260.000 reproducciones en YouTube. “Contento de todo el apoyo que le están dando a mi nueva canción, ¿ya la escuchaste?”, expresó el salsero al ver los comentarios de sus fanáticos sobre el single.

Josimar se encuentra realizando una gira por Estados Unidos. Hace algunos semanas llegó al país norteamericano para llevar a cabo diversas presentaciones, sin embargo aún no tiene fecha clara de retorno.

Sin embargo, esto rápidamente se vio opacado por las críticas al culminar su relación con María Fe Saldaña mientras se encontraba embarazada.