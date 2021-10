Itatí Cantoral reveló cómo se enteró de la infidelidad de su ex esposo Eduardo Santamarina

Un triángulo amoroso que traspasó la ficción. Así se percibió el romance del galán de telenovelas Eduardo Santamarina con Susana González, mientras él seguía casado con la reconocida figura de México Itatí Cantoral, quien viralizó el papel de ‘Soraya’ en María la del barrio. La infidelidad amorosa se convirtió en el escándalo más sonado del 2004. Sin embargo, no fue sino hasta la reciente entrevista en El minuto que cambió mi destino que Itatí reveló cómo se enteró de la infidelidad.

En el programa, la protagonista de Hasta que el dinero nos separe confesó que para cuando ella se enteró, ya todo Televisa lo sabía.

“Yo, como esposa de albañil le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Yo le llevaba la comida hecha por mí, y él ya no quería... No, pues ya andaba con la Susana González” , dijo.

Además, contó que no se enteró por ningún amigo o algún compañero de producción, a pesar de que ellos ya estaban enterados del romance entre Eduardo Santamarina y Susana González, sino por la encargada de los camerinos.

“Las personas que están en los camerinos, la señora, me conocía desde hace muchísimo tiempo, y entonces cuando hablo al camerino, me dice ‘Ay señora, yo no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino’” , contó el suceso.

Todo Televisa sabía menos ella

Así se refirió Itatí Cantoral sobre la infidelidad de su ex esposo Eduardo Santamarina con la actriz Susana González. No obstante, la productora no le tomó mucha importancia porque estaban concentrados en el escándalo del divorcio de Niurka y el conocido productor Juan Osorio.

Asimismo, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le pregunta si a ella le tocó convivir con el problema de adicción del actor, la antagonista de Sin pecado concebido respondió que no y que posiblemente el problema haya sido la precipitada fama que consiguió desde muy joven. Además, aseguró que hasta la fecha, Lalo, como le dicen de cariño, no consume ni una gota de alcohol.

“Gracias a Dios a mí no me tocó. Él es un hombre que está muy bien educado. Bueno, obviamente yo nunca lo vi. Al menos en frente de mí no. Es que él se hizo estrella muy rápido”, fue lo que dijo.

Actualmente, el actor está casado con la actriz Mayrín Villanueva, con quien compartió set de grabación de la telenovela Yo amo a Juan Querendón. Itatí y Mayrín mantienen una buena relación.