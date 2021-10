Flor Polo revela en vivo a Guty Carrera que es su amor platónico: “Es guapísimo”

Guty Carrera se presentó este miércoles 27 de octubre en América hoy y puso de cabeza a las conductoras y a Flor Polo, quien estuvo como invitada. La estadía del hijo de Edith Tapia llevó una confesión que dejó con la boca abierta a todos los presentes en el programa matutino presentado por Ethel Pozo y Janet Baborza.

Todo empezó cuando Barboza comparó al modelo con el actor Mario Cimarro en Pasión de gavilanes. En ese momento, se pudo observar a Florcita muy emocionada y aprovechó para confesar que Guty Carrera es su amor platónico.

“Estoy entrando en calores. Me has traído a mi amor platónico de hace mucho tiempo. Es que Guty Carrera es guapísimo ”, dijo Flor Polo, quien en marzo de este año renovó sus votos de casada con Néstor Villanueva.

Guty Carrera, quien es pareja de la modelo Brenda Zambrano, también fue consultado por las conductoras de América hoy sobre sus relaciones del pasado y la infidelidad. Él aseguró que no perdonaría uno engaño de parte de su pareja y que es él quien ha puesto punto final a sus romances cuando le han fallado

“ Yo no perdono la infidelidad. Es muy difícil. A mí me han fallado mucho en la vida y he sido yo quién ha terminado la relación. No se puede borrar algo que ha pasado en la vida”, señaló

Flor Polo y Néstor Villanueva celebran 10 años de casados

A través de su cuenta de Instagram, Flor Polo celebró los 10 años de su matrimonio con Néstor Villanueva.

“Este recuerdo es por mis 10 años de matrimonio (bodas de aluminio) que guardaremos en nuestros corazones junto a mi esposo, mis hijos y hermanos que me acompañaron en esta noche de gala. Gracias, Dios, por bendecir mi hogar. Agradezco a toda la producción encabezada por Carlos Díaz Chacón, por los días y noches que se estuvo cuidando cada detalle para esta increíble realización. Esto es para ustedes, mis queridos seguidores y público que tanto amo”, escribió en su Instagram el último 10 de diciembre.