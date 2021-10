Exatlón México EN VIVO: horario, canal y dónde ver capítulo completo

El reality de competencias extremas Exatlón México, producido por TV Azteca y grabado en República Dominicana, entra a una etapa en donde las pruebas físicas se ponen cada vez más exigente y los participantes tienen que esforzarse más por completar los circuitos. En esta nota, podrás saber más información sobre el horario, el canal y cómo ver Exatlón.

¿Quién fue el último eliminado de Exatlón México?

Semana a semana se vienen eliminando concursantes en Exatlón México. Este domingo 24 de octubre le tocó el turno a Osirys López, también apodado como el ‘Faraón de Neza’, quien tuvo que decir adiós al programa luego de ser derribado por Ramiro y Jahir, de los guardianes.

“Se siente una paz de que diste lo mejor de ti y que, al final del día, pierdes por detalles, no es que no des tu 100%. Estoy muy contento de su apoyo, ojalá haya inspirado a muchos de ustedes y no sea el último fan que pueda estar viviendo este sueño”, dijo Osirys en las redes sociales de Exatlón México, luego de ser el eliminado.

¿Quién ganará la Batalla Colosal, hoy miércoles 27 de octubre?

Ha sido una semana complicada para el cuadro de Guardianes, y es que hasta el momento, la escuadra roja no ha obtenido más victorias que la de Nataly Gutiérrez, concursante que logró colgarse la primera Medalla Convencional.

Por esta razón, muchos seguidores del programa han manifestado, mediante sus redes sociales, que lo más probable es que sean los Conquistadores quienes alcancen la victoria del encuentro Colosal.

¿Qué es la Batalla Colosal de Exatlón 2021?

La batalla Colosal es una de las pruebas más importantes de la competencia deportiva, ya que en ella, los equipos (guardianes y conquistadores) se enfrentan para conseguir los premios más destacados.

La dinámica consiste en superar dos etapas: en la primera los equipos tienen que enfrentarse con el fin de conseguir 10 puntos. Seguidamente, si la recompensa es de carácter individual, los ganadores vuelven al reto a fin de lograr la victoria final.

Los premios que se han otorgado hasta el momento son:

Fiesta de bienvenida / Conquistadores

Paseo por Punta Cana en Party Bus / Conquistadores

Un día en un hotel de playa / Guardianes

Experiencia en paracaídas / Guardianes

Experiencia en buggies / Guardianes

Sesión de spa/ Conquistadores

Dos carros último modelo / Guardianes

¿Cómo están conformados los equipos de Guardianes vs. Conquistadores?

Los guardianes

Briseida Acosta

Marcela Perez

Nataly Gutiérrez

Paulina Martinez

Álan Mendoza

Antonio Gonzales

Daniel Vargas

Herber Gallegos

Jahir Ocampo

Los conquistadores

Macky Gonzáles

Marisol Cortés

Tania Nanéz

Ximena Duggan

David Juarez

Osiris Escobedo

Ramiro Garza

Yusef Farah

Enrique Guerrero

¿De qué trata Exatlón México?

Exlatón México 2021 es un reality en el que dos equipos conformados por grandes deportistas atraviesan diversos circuitos de pruebas físicas. En cada circuito, los participantes tienen que demostrar su fuerza, inteligencia y coraje para que, al final, solo haya un ganador.

El ganador de la temporada se llevará la suma de 2 millones de pesos.

Exatlón 2021: horario

Este miércoles 27 de octubre, podrás disfrutar de un nuevo programa de Exatlón desde las 7.30 p. m. de México. Además, todos los detalles de este reality de televisión lo podrás seguir a través de La República Espectáculos.

Exatlón México: canal de transmisión

Según la programación, Exatlón 2021 de México se podrá ver a través de la transmisión en vivo y en directo de Azteca UNO. Ten en cuenta que si no tienes acceso a Azteca UNO en tu televisor, el reality también será emitido por el canal 101, que es perteneciente a las compañías de izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable.

¿Cómo ver Azteca Uno EN VIVO?

Si te encuentras en México, puedes sintonizar Azteca Uno en vivo a través del canal 101, disponible en señal abierta a nivel nacional.

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO?

Para ver los canales de TV Azteca en vivo debes ingresar a la aplicación Azteca 7. Esta app esta disponible para descargar en smartphone y tablet desde Google Play.

¿Dónde ver Exatlón México 2021 EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes disfrutar Exatlón México EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Espectáculos, donde encontrarás el minuto a minuto, las incidencias y detalles de la competencia.