Estrella Torres niega haberle sido infiel a Tommy Portugal con Kevin Salas

Estrella Torres atraviesa un buen momento en su carrera como solista, pero también en su vida sentimental. Hace unas semanas, la joven cantante anunció que terminó su relación con Tommy Portugal y al poco tiempo confirmó que había empezado a salir con el modelo fitness Kevin Salas. Este hecho hizo que algunos especularan sobre una posible infidelidad; sin embargo, ella misma salió a desmentirlo.

Durante una entrevista para Magaly TV, la firme, el reportero le preguntó a la exintegrante de Puro Sentimiento lo siguiente: “Cómo estamos en estos tiempos de Melissa, en los que se termina y no se avisa, ¿Tú si le avisaste a Tommy (sobre la ruptura)?”.

Ante dicha interrogante, Estrella Torres se mostró tranquila y aclaró que sí culminó su romance con Tommy Portugal antes de iniciar una nueva historia junto a Kevin Salas. “Es que no avisé públicamente, pero sí, obviamente, sí hubo un término de una relación. No puedo decir fechas porque eso lo sabemos Tommy y yo. Me tomé un buen tiempo y no dije nada, no dije que estaba soltera”, detalló.

Asimismo, la intérprete de “Ahí donde me ven” contó que ya ha conocido a algunos integrantes de la familia del fisicoculturista.

Estrella Torres revela que Kevin Salas se esfuerza por ser su pareja

Al ser entrevistada por un diario local, Estrella Torres aseguró que Kevin Salas está ‘haciendo méritos’ para convertirse en su nueva pareja.

“Hace muchos méritos, es un chico lindo, ahora está postulando para el Mister Perú Fitness. El muchacho va por un buen camino, así que no falta mucho para decirle que sí (para oficializar como pareja)”, manifestó la cantante de cumbia.