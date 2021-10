El poder del amor: Sebastián Tamayo termina relación con Shirley Arica y protagonizan fuerte pelea

Shirley Arica y Sebastián Tamayo concluyeron su breve romance en El poder del amor durante el episodio 71 de este 25 de octubre. El chico reality colombiano tomó la drástica decisión y le pidió a la modelo peruana que intentaran ser amigos, pero esta rompió en llanto. En medio del tenso momento, a Arica, quien hace poco se emocionó por la sorpresa de su hija, no le quedó de otra más que aceptar el pedido de su ahora expareja.

“¿Quieres que seamos amigos? ¿Eso quieres? Según tú, soy yo la que te trata mal, soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Listo, ¿eso querías escuchar? ¿ya te sientes mejor?”, dijo la influencer desconsolada.

Sin embargo, en un nuevo capítulo de El poder del amor se pudo observar a Shirley Arica y Sebastián Tamayo protagonizando una fuerte discusión en frente de todos sus compañeros. Incluso, uno de ellos tuvo que calmar al colombiano. En el episodio 72 del reality que se graba en Turquía se escuchó al joven recriminar a la peruana.

“Esa es la clase de mujer que tú eres. He tenido mucha paciencia. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres. Todo el mundo lo sabe . A mí no me vengas a inventar maricadas”, dijo Tamayo. “Vienes acá a echarme toda la culpa a mí del problema y dejar como si tú fueras la víctima y no es así”, se defendió Arica.

Ante esto, la conductora Vanessa Claudio pidió a Sebastián Tamayo que se calme y no arremeta de esa manera contra Shirley Arica. “Si exigen respeto, también denlo. Den el ejemplo. Pueden llegar al mismo punto sin utilizar palabras groseras”, comentó.

Usuarios critican por insultar a Shirley Arica en El poder del amor

Tras el capítulo 72 emitido de El poder del amor, seguidores del reality manifestaron su incomodad por cómo Sebastián Tamayo se portó con Shriley Arica tras terminar la relación.

“Sebastián demostró no ser nada caballero”, “Ahí no existe respeto”, “Shirley es real, terminaste muy bien, ese tipo sacó su verdadera personalidad oculta”, “Un hombre que hace llorar a una mujer no merece su amor”, “Sebastián se me cayó completamente. Ya sabía que era el chismoso de la casa”, “Te me caíste, Sebas, te dejaste envenenar el corazón por la ‘Diabla’ y Melissa”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores del programa dejaron en redes.

